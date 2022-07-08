Це залишило невизначеними перспективи майбутньої співпраці на форумі, пише Associated Press.

Дипломати з країн G-20 під час сьогоднішньої зустрічі на Балі не змогли знайти спільну мову щодо російської агресії в Україні чи прийти до консенсусу, як впоратися з її глобальними наслідками.

Це залишило невизначеними перспективи майбутньої співпраці на форумі, пише Associated Press.

Агентство зазначає, що попри "емоційний заклик до єдності і припинення війни", дипломати не погодили підсумкове комюніке, і не зробили традиційне групове фото, як це робилося в попередні роки.

Хоч держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС РФ Сергій Лавров вперше з початку війни в Україні сиділи за одним великим столом переговорів, вони демонстративно ігнорували один одного – говориться в замітці.

За словами одного із західних дипломатів, Лавров принаймні двічі залишав засідання: вперше, коли його німецька колега Анналена Бербок виступала на відкритті засідання, і ще раз незадовго до того, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повинен був виступити з відеозверненням.

На другій сесії G-20 Блінкен "націлився" на російську делегацію, прямо звинувативши Москву в блокуванні мільйонів тонн зерна в українських портах. Офіційні особи США натякнули, що групового комюніке не буде, як це було в попередні роки, коли група робила спільні заяви з ключових питань, таких як тероризм, транснаціональна злочинність, клімат і економічні питання, які розглядалися як плани глобальних дій.

Намагаючись йти нейтральним шляхом, цьогорічний президент G-20, Індонезія, виклала порядок денний, який за своєю суттю не викликає розбіжностей й не торкається політики. Країна намагалася зберігати нейтралітет щодо російського вторгнення, а її президент Джоко Відодо був обережним у своїх коментарях.

Додамо, що "Велика двадцятка" існує з 1999 року. До її складу входять: Євросоюз, США, Китай, Японія, Німеччина, Франція, Бразилія, Великобританія, Італія, Росія, Канада, Індія, Австралія, Мексика, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Саудівська Аравія, Аргентина, Південна Африка.

Американський лідер Джо Байден раніше заявив, що Росію треба виключити з "Великої двадцятки".

Нагадаємо, в листопаді в Індонезії відбудеться саміт G20. На захід президента України Володимира Зеленського запросив особисто президент Індонезії. Зеленський пояснив, від чого залежатиме участь України в саміті.

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