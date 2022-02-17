На думку президента, НАТО – єдиний з союзів безпеки, до якого Україна могла б приєднатися.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для України неприйнятна позиція щодо не вступу до НАТО.

Про це він заявив в інтерв’ю "РБК-Україна", відповідаючи на запитання, чи може Україна формально відмовитися від вступу в НАТО.

"Ми не маємо прямих діалогів з Російською Федерацією і погроз від неї. Навіть якщо ми говоримо з вами про окупований Донбас, і розуміємо, що там є російські офіцери. Є свідчення цього. Але все одно Росія "безпосередньо там не присутня", за їхніми словами. Так само як Росія не визнає окуповані території окремими республіками. Хоча її останні кроки ми з вами бачимо…", - зазначив президент.

Він наголосив, що Україна не отримує від РФ жодних сигналів чи вказівок про те, що їй робити, бо є самостійною країною.

"Тому наша реакція буде відповідною. Питання в тому, що в діалозі з іншими країнами Росія точно ставить питання про членство України в Альянсі. І ставить його або як умову, або як переговорну позицію, або підсилює свої позиції, щоб про щось домовлятися. Це нам відомо, вони ж не приховують, що відверто проти того, що Україна буде членом НАТО", - сказав Зеленський.

За його словами, для України така позиція, "звичайно ж, неприйнятна".

Водночас президент наголосив, що Україна говорить з лідерами інших держав, розповідаючи, що зараз перебуває на шляху до Альянсу і що НАТО – єдиний з союзів безпеки, до якого Україна могла б приєднатися.

"Для нас там є позиція відкритих дверей. Але на цьому шляху велика відстань – роки і місяці, особливо, якщо буде ескалація. Проходячи цей шлях, ми повинні отримати систему гарантій. І хоча б теоретично вона не повинна поступатися системі, яку пропонують країнам НАТО", - вважає він.

Глава держави підкреслив, що для України це сьогодні єдина альтернатива нинішній ситуації, коли вона захищає себе самостійно.

Шлях України до НАТО: що відомо

У комюніке за підсумками останнього саміту Альянсу у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції. Він наголошував, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати ПДЧ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

1 грудня 2021 року президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України до НАТО.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг неодноразово наголошував, що НАТО не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

14 лютого 2022 року канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц у Києві заявив, що питання членства України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному.

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