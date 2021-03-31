У дружини спікера парламенту у власності є ще один будинок у Миколаєві.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков задекларував 547 тисяч 563 гривні заробітної плати, 1,6 мільйона гривень прибутку від відчуження майна та 12 тисяч гривень – від продажу електроенергії за зеленим тарифом.

Читайте такожКвартира, два авто і понад $665 тисяч на рахунку: Степанов оприлюднив деклараціюПро це свідчать дані в електронній декларації Разумкова за минулий рік.

Дружина спікера парламенту Юлія Чайка за рік отримала 6,7 мільйона гривень доходу від підприємницької діяльності.

У власності у Разумкова – будинок площею 492,2 м2 за 2,9 мільйона гривень, офіс, чотири квартири та дві земельні ділянки. Ще одна земельна ділянка – площею 1333 м2 – в оренді у Юлії Чайки. Крім того, вона володіє житловим будинком на 489,6 м2 в Миколаєві.

У Разумкова і його дружини по два автомобілі: Toyota Land Cruiser 200 (2013 року), Toyota Camry (2012), Tesla Model S (2017) і BMW X5 (2016).

Також, згідно з декларацією, спікер парламенту зберігає 28,5 мільйона гривень та 75 тисяч доларів готівкою. У Юлії Чайки – 140 тисяч доларів, 45 тисяч євро та 970 тисяч гривень.

Декларація Разумкова: коментар

Під час брифінгу в парламенті Дмитро Разумков прокоментував суми, зазначені у декларації:

«Це не новий актив, це те, що я заробив за минулий рік у Верховній Раді – якщо не помиляюся, близько 550 тисяч гривень. Також мною був проданий будинок, це десь 1,7 мільйона гривень. А інші кошти – це гроші, які повернули як борг переді мною ще від 2016 року. Тому саме таке число задекларовано».

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Автор: Катерина Шварц