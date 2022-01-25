Це будуть зустрічі з питань безпеки держави.

Народні депутати планують найближчого часу запросити до парламенту голову Служби безпеки України Івана Баканова, голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка та начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Про це повідомив в коментарі журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Хочемо запросити пана Баканова, запросити голову зовнішньої розвідки, голову військової розвідки", - сказав він.

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Арахамія зазначив, що такі зустрічі "поступово будемо проводити", де обговорюватимуться питання безпеки держави.

Він не назвав дату, коли відбудуться такі зустрічі. При цьому зазначив, що вони будуть організовані за ініціативи голови Верховної Ради України.

Що передувало

Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту не допустити з боку Росії продовження шантажу та погроз повномасштабним вторгненням в Україну в обмін на гарантії нерозширення Організації Північноатлантичного договору та недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

Серед іншого, ВР закликає сприяти зміцненню обороноздатності України, розбудові її Збройних сил відповідно до стандартів НАТО; підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи та визначення конкретних часових рамок та модальностей подальшої інтеграції нашої держави до НАТО; використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні механізми щодо Росії з метою припинення розширення агресивних дій та нарощування присутності російських військових сил на кордоні з Україною.

Загроза повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Командувач Операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк назвав ймовірну дату нападу РФ на Україну - 20 лютого.

Раніше була інформація, що президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час зимових Олімпійських ігор, щоб "не затьмарити подію". Однак у РФ це заперечують.

Водночас, США готують варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну. Серед них - перекидання військ у сусідні з Україною країни.

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