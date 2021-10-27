Адміністрація в'язниці не пропустила до затриманого, стверджує медик.

До колишнього президента Грузії, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі в грузинську пенітенціарну установу приходив український лікар Максим Парабініс.

Візит до Саакашвілі описав портал "Грузія Online".

За словами медика, йому не дозволили провести медогляд Саакашвілі.

"На жаль, я не зміг його оглянути, тому що адміністрація в'язниці не впустила до нього, і комунікація проходила через скляний бар'єр. Будь-яка людина, яка тримає голодування протягом 27 днів, є пацієнтом, який потребує медичного спостереження", – сказав Парабініс.

Він розповів, що Саакашвілі відсьогодні він відмовляється від медичної допомоги, відмовляється здавати аналізи й проходити медичні процедури, які полегшують голодування.

Читайте також"Своїх у біді не кидаємо": Кулеба висловився про повернення Саакашвілі в УкраїнуЛікар каже, що Саакашвілі відчуває підтримку, і, оскільки не може скористатися законними правами, то єдиним методом боротьби залишається відмова від медичної допомоги.

Парабініс заявив, що ні за яких обставин не можна допускати, щоб Саакашвілі залишився без медичного контролю.

"Я не знаю, як це забезпечити, тому що потрібні різні аналізи, йому потрібно регулярне спостереження і контроль. Йому потрібні додаткові ліки для підтримки свого фізичного здоров'я. Я його огляну, як тільки мені дозволять. Я можу сьогодні ж. У мене з собою є відповідні інструменти, і я міг оглянути його ще вчора", – зазначив він лікар.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня – в день місцевих виборів. 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали й помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук – він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним в інших кримінальних справах, серед яких – незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

Автор: Тамара Отовська