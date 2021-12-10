У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі.

Державна прикордонна служба (ДПСУ) за результатами внутрішньої перевірки у зв’язку з імовірним незаконним перетином держкордону громадянином України Міхеїлом Саакашвілі покарала кількох посадовців.

Про це у коментарі Українській правді розповів речник служби Андрій Демченко.

Він уточнив, що службове розслідування провели у вересні.

На час розслідування посадові особи з числа керівного складу прикордонного підрозділу, прикордонного загону та Південного регіонального управління були відсторонені від виконання завдань за посадою, пише видання.

"Не можу розкрити всіх деталей розслідування, адже матеріали містять інформацію з обмеженим доступом, проте зазначу, що вони направлені відповідному органу досудового розслідування, яким відкрито карне провадження за цим фактом. За результатами розслідування низка посадових осіб з зазначених вище підрозділів та органів ДПСУ притягнута до дисциплінарної відповідальності", - сказав Демченко.

Читайте такожВ ОП заявили, що Зеленський готовий до прямих переговорів з ПутінимУ ДПСУ не уточнили, у чому полягає дисциплінарне покарання та скількох людей воно торкнулося.

Невідомо також, чи встановили прикордонники факт незаконного перетину Саакашвілі кордону України у рамках відкритої правоохоронцями справи.

Арешт Саакашвілі у Грузії: що відомо

Саакашвілі, який є громадянином України, затримали у Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі. Одразу після затримання політик оголосив голодування.

Депутатка Верховної Ради України Єлизавета Ясько, яка називає себе цивільною дружиною Саакашвілі, повідомляла про погіршення його здоров'я.

19 листопада адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія заявив, що екс-президент Грузії погодився припинити голодування.

20 листопада Саакашвілі перевели з тюремної лікарні до військового шпиталю.

Згодом у третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі підтвердили синдром посттравматичного стресового розладу. В пенітенціарній установі йому давали психотропні препарати.

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Автор: Віолетта Орлова