Колишній президент Грузії протестує через несправедливе покарання.

Міхеїл Саакашвілі, який проходить лікування після тривалого голодування, відмовився від медичної допомоги.

Про це йдеться в його заяві, розміщеній в Facebook.

Читайте також"Не визнаю грузинське правосуддя": Саакашвілі виступив у суді та звернувся до українців (відео)Саакашвілі розповів, що вранці вівторка, 7 грудня, був оприлюднений звіт державного інспектора, який оштрафував Мін'юст за порушення його прав.

Незабаром після цього, за словами Саакашвілі, до нього прийшли співробітники пенітенціарної установи і повідомили, що до нього застосують дисциплінарні заходи.

"Приблизно через 6 годин після цього оголошення до моєї камери зайшли двоє співробітників 18-ї установи, я впізнав у них тих, хто мене катував. Вони повідомили мені, що оскільки я зіпсував апарат тиску, коли намагався себе захистити, коли вони погрожували провести медичні маніпуляції проти моєї волі, департамент вирішив застосувати до мене дисциплінарні заходи, включаючи обмеження відвідувань та обмеження на перегляд телевізора", - пише колишній президент Грузії.

Відповідні заходи застосували негайно. Зокрема, скасували відвідування для матері Саакашвілі, яка очікувала на візит кілька годин, також не пускали лікаря.

Саакашвілі переконаний, що це помста працівників установи. Протестуючи проти такої поведінки, він вирішив відмовитися від лікування і висунув умови.

"Це їхня відповідь на звіт держінспектора. Їхня помста. Тому я припиню все лікування і не зупиню цей протест, доки вони не скасують так звані дисциплінарні заходи та не відновлять нормальний допуск відвідувачів до мене!", - заявив він.

Арешт Саакашвілі у Грузії: що відомо

Саакашвілі, який є громадянином України, затримали у Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі. Одразу після затримання політик оголосив голодування.

Депутатка Верховної Ради України Єлизавета Ясько, яка називає себе цивільною дружиною Саакашвілі, повідомляла про погіршення його здоров'я.

19 листопада адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія заявив, що екс-президент Грузії погодився припинити голодування.

20 листопада Саакашвілі перевели з тюремної лікарні до військового шпиталю.

Згодом у третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі підтвердили синдром посттравматичного стресового розладу. В пенітенціарній установі йому давали психотропні препарати.

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Автор: Анастасія Печенюк