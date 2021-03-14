Президент США Джо Байден вибрав жорстку лінію політики щодо Росії.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткові санкції проти Росії.

Читайте такожУ Росії заявили, що не віддадуть Україні окупований КримПро це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час прес-конференції, повідомляє "Голос Америки".

"Він (президент США Джо Байден - УНІАН) вибрав жорстку лінію політики щодо Росії, яка включає співпрацю з європейцями щодо покарання за отруєння Олексія Навального, і підготовку додаткових відповідей на інші шкідливі дії, які здійснила Росія", - сказав Салліван.

Що цьому передувало

2 березня набуло чинності рішення ЄС про введення санкцій у зв'язку зі справою Навального проти керівника слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова, директора Федеральної служби військ Національної гвардії РФ Віктора Золотова і генпрокурора Ігоря Краснова.

Також 2 березня США ввели санкції проти 8 посадових осіб і трьох російських установ у зв'язку з отруєнням і ув'язненням Навального.

Санкції введені проти Бастрикіна, Калашникова і Краснова, а також директора Федеральної Служби безпеки Росії Олександра Бортникова, начальника Управління президента РФ з внутрішньої політики Андрія Ярина, першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнко, заступника Міністра оборони РФ Павла Попова та Олексія Криворучка.

Рішенням передбачено блокування всього майна та майнових інтересів цих осіб, які перебувають у розпорядженні американських громадян. Громадянам США забороняється здійснювати будь-які операції з російськими посадовими особами, які потрапили під санкції. Іноземці, які сприятимуть здійсненню великих операцій від імені санкційних осіб, також ризикують потрапити під санкції.

Крім того, США ввели обмежувальні заходи проти трьох юридичних осіб: 27-го наукового центру Міністерства оборони РФ, 33-го центрального науково-дослідного інституту Міноборони РФ і Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технологій.

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Автор: Ігор Орел