США готують додаткові санкції проти Росії / REUTERS
Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткові санкції проти Росії.
Читайте такожУ Росії заявили, що не віддадуть Україні окупований КримПро це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час прес-конференції, повідомляє "Голос Америки".
"Він (президент США Джо Байден - УНІАН) вибрав жорстку лінію політики щодо Росії, яка включає співпрацю з європейцями щодо покарання за отруєння Олексія Навального, і підготовку додаткових відповідей на інші шкідливі дії, які здійснила Росія", - сказав Салліван.
Що цьому передувало
- 2 березня набуло чинності рішення ЄС про введення санкцій у зв'язку зі справою Навального проти керівника слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова, директора Федеральної служби військ Національної гвардії РФ Віктора Золотова і генпрокурора Ігоря Краснова.
- Також 2 березня США ввели санкції проти 8 посадових осіб і трьох російських установ у зв'язку з отруєнням і ув'язненням Навального.
- Санкції введені проти Бастрикіна, Калашникова і Краснова, а також директора Федеральної Служби безпеки Росії Олександра Бортникова, начальника Управління президента РФ з внутрішньої політики Андрія Ярина, першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнко, заступника Міністра оборони РФ Павла Попова та Олексія Криворучка.
- Рішенням передбачено блокування всього майна та майнових інтересів цих осіб, які перебувають у розпорядженні американських громадян. Громадянам США забороняється здійснювати будь-які операції з російськими посадовими особами, які потрапили під санкції. Іноземці, які сприятимуть здійсненню великих операцій від імені санкційних осіб, також ризикують потрапити під санкції.
- Крім того, США ввели обмежувальні заходи проти трьох юридичних осіб: 27-го наукового центру Міністерства оборони РФ, 33-го центрального науково-дослідного інституту Міноборони РФ і Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технологій.
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