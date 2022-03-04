Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон рано вранці провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Як повідомляти прес-служба прем'єра, розмова стосувалася ситуації на Запорізькій атомній електростанції.
"Прем'єр-міністр заявив, що безрозсудні дії президента Путіна тепер можуть безпосередньо загрожувати безпеці всієї Європи. Він сказав, що Великобританія зробить все можливе, щоб ситуація не погіршилася ще більше", - йдеться в повідомленні.
Борис Джонсон має намір найближчими годинами домагатися екстреного засідання Ради Безпеки ООН.
Обидва лідери погодилися, що припинення вогню має вирішальне значення, а Росія повинна негайно припинити атаку на електростанцію, надати безперешкодний доступ на станцію аварійно-рятувальним службам.
Нагадаємо, США не бачать можливості для виключення Росії з Ради Безпеки ООН через розпочату нею війну в Україні.
Ситуації на Запорізькій атомній електростанції
Пізно вночі 4 березня російські окупанти потрапили в перший енергоблок Запорізької АЕС. Рятувальники не могли розпочати ліквідацію пожежі.
Цей енергоблок ще тиждень тому був підключений до мережі, а кілька днів тому його перевели в стан планового ремонту.
Раніше прес-секретар Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь по АЕС. Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС горить.
Пожежа почалася в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС. О 6:20 її було ліквідовано, жертв і постраждалих немає.
Президент Зеленський відреагував на атаку на ЗАЕС і закликав Європу і світ прокинутися і попередив про наслідки, якщо атомна електростанція вибухне.
Тобто президент Росії Володимир Путін по суті вже почав ядерну війну, якої так побоювався Захід. Тепер останній повинен нарешті почати діяти.