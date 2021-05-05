Моцик зазначив, що у США підтримують територіальну цілісність, суверенітет України, не визнають окупацію та спробу анексії Криму і виходять з того, що «Росія має піти з Донбасу».

Посол України в США у 2010-2015 роках Олександр Моцик назвав візит державного секретаря США Ентоні Блінкена сильним політичним сигналом підтримки України під час агресії Російської Федерації.

Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

Читайте такожБлінкен закликав світову спільноту тиснути на РФ«Це сильний політичний сигнал, що у США підтримують Україну перед лицем російської агресії, підтримують територіальну цілісність, суверенітет України, не визнають окупацію та спробу анексії Криму і виходять з того, що Росія має піти з Донбасу», - заявив він.

За словами дипломата, дуже важливо, що Блінкена супроводжує заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, яка займає третю позицію в Державному департаменті. «Вона дуже добре знає і Росію, і Україну, «по квадратному міліметру». Вона була однією з тих, хто дуже багато зробила для допомоги Україні у різних сферах», - додав він.

«Те, чого хочуть американці від України – в інтересах України, а саме – робіть нормальні реформи, перш за все судову», - зауважив дипломат.

Крім того, Моцик наголосив на важливості того, що українська сторона передасть американській відповідні сигнали: «першочергово - сприяти тому, щоб РФ забралася від наших кордонів, особливо важливо, щоб зупинити «Північний потік-2» і щоб посилити санкції в інших сферах».

Що відомо про візит Блінкена

Робочий візит держсекретаря США до України відбудеться 5-6 травня.

Блінкен приїде в Україну на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби.

6 травня глави української та американської дипломатії проведуть переговори. Вони обговорять розвиток стратегічного партнерства України та США, поглиблення взаємодії у політичній та безпековій сферах, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Також Блінкен проведе зустріч з Зеленським, іншими високопосадовцями та представниками громадянського суспільства.

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Автор: Костянтин Гончаров