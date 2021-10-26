Олександр Щерба має допомогти національній компанії на міжнародній арені.

Колишній посол України в Авcтрії Олександр Щерба після багаторічної дипломатичної служби перейшов працювати в НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомив глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Один із найкращих українських дипломатів погодився допомогти національній компанії на міжнародній арені. Перед "Нафтогазом" стоять складні геополітичні виклики, в Вашингтоні, Брюсселі й інших столицях світу", - написав Вітренко в Facebook.

В свою чергу Щерба зазначив, що він приєднався до команди "Нафтогазу" за запрошенням Вітренка.

"Попереду - життя за маршрутом Київ-Брюссель-Вашингтон-Відень. З наголосом на Брюсселі. Із хвилюванням та вірою заходжу у нові двері. Бог пише сценарій, від поворотів якого іноді перехоплює подих. Хочеться одного: бути гідним, не підвести Сценаріста", - зазначив він на своїй сторінці в Facebook.

Олександр Щерба: його робота в МЗС

Олександр Щерба обіймав пост посла України в Австрії із 17 листопада 2014 року. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Щерби 28 квітня.

До цього дипломат працював у департаменті ЄС МЗС України (2008–2009). У 2010–2013 роках Щерба був послом з особливих доручень МЗС України. У 2013–2014 роках як радник тодішнього першого віцепрем'єр-міністра України Сергія Арбузова був учасником переговорів із МВФ та ЄС щодо підготовки до підписання Угоди про асоціацію.

Кадрові зміни у "Нафтогазі"

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Кабінет міністрів припинив повноваження членів наглядової ради "Нафтогазу", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

Після цього у компанії відбулися серйозні кадрові перестановки.

У травні "Нафтогаз України" змінив управлінську команду, яка займається протидією запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Компанія призначила Світлану Заліщук, Мирона Василика та Романа Супруна на позиції радників, які займатимуться протидією будівництву російського газопроводу.

Водночас Олена Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботу в компанії після приходу Вітренка на посаду голови правління.

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, транспортуванням нафти, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.

Автори: Олег Давигора, Ганна Бредіхіна