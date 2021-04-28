Рішення було прийнято сьогодні, 28 квітня на засіданні Кабміну

Виконуючого обов'язки міністра енергетики Юрія Вітренка призначили головою "Нафтогазу".

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято сьогодні, 28 квітня на засіданні Кабміну.

Звільнення Коболєва

Сьогодні, 28 квітня, Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України".

Про це в Telegram повідомила народний депутат України від "Слуги народу" Ольга Василевська.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що про звільнення дізнався з новин і поки не може нічого коментувати.

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Автор: Олена Коваленко