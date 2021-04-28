Вітренко став головою "Нафтогазу" / фото УНІАН Володимир Гонтар

Виконуючого обов'язки міністра енергетики Юрія Вітренка призначили головою "Нафтогазу".

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято сьогодні, 28 квітня на засіданні Кабміну.

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Звільнення Коболєва

Сьогодні, 28 квітня, Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України". 

Про це в Telegram повідомила народний депутат України від "Слуги народу" Ольга Василевська.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що про звільнення дізнався з новин і поки не може нічого коментувати.

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Автор: Олена Коваленко