Вітренко став головою "Нафтогазу" / фото УНІАН Володимир Гонтар
Виконуючого обов'язки міністра енергетики Юрія Вітренка призначили головою "Нафтогазу".
Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято сьогодні, 28 квітня на засіданні Кабміну.
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Звільнення Коболєва
Сьогодні, 28 квітня, Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України".
Про це в Telegram повідомила народний депутат України від "Слуги народу" Ольга Василевська.
Сам Коболєв у Facebook повідомив, що про звільнення дізнався з новин і поки не може нічого коментувати.
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