Путін хотів, щоб Ердоган умовив Зеленського на переговори.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган не став рятувати російського диктатора Володимира Путіна і виступати переговорником для завершення війни в Україні.

Як зазначив в ефірі телемарафону FREEДОМ журналіст і соціолог Ігор Яковенко, дві людини намагалися виступити "головними миротворцями на планеті" – бізнесмен Ілон Маск і президент Туреччини Ердоган.

"Що стосується Ердогана, він виступив з ідеєю зібрати якийсь консиліум з країн, в якому була б Росія, але не було б України. Тобто спробувати вирішити долю України без України. Абсурдність цієї ідеї була з самого початку очевидна", – зазначив Яковенко.

За його словами, турецький лідер відмовився від цієї ідеї після засідання G7 за участю Володимира Зеленського і голосування в Генасамблеї ООН за резолюцію, що засуджує спробу анексії Росією 4 областей України.

Яковенко також зазначив, що Путін розраховував отримати підтримку Ердогана під час їхньої зустрічі в Астані 13 жовтня, але переконався в її відсутності.

"Путін приїхав до Астани, де головною подією була зустріч з Ердоганом, відразу після того, як його голосом проголосувала Туреччина проти Росії [в ООН]. Ердоган вочевидь зняв свою ідею миротворчості, тому що вона була абсолютно несвоєчасна, навіть як ідея вона ставала смішною. Путін їхав, щоб все ж отримати Ердогана як якогось миротворця. ... Ердоган, безумовно, є союзником України, постачає озброєння, говорить про підтримку. Надії якісь Ілюзорні, що він уламає Зеленського на якісь переговори, дасть мирний перепочинок Росії, вони розвіялися. Путін їхав в Астану за одним, отримав інше", – коментує експерт.

Соціолог також прогнозує, що Путін тепер може розірвати зернову угоду, яка розблокувала експорт продовольства з України.

"Зернова угода була здійснена значною мірою під ідеєю Ердогана. Натомість цієї зернової угоди була енергетична угода – створення в Туреччині енергетичного хаба, але там теж історія. Відкрите питання – а хто купуватиме все це? Ну хаб створили, сховище, великий перевалочний центр. Ердоган буде це все споживати сам? У нього серйозні проблеми, за 80% інфляція, потрібно розбиратися зі своєю країною. У цій ситуації Путін нічого не отримує від Ердогана, просто нічого. Він, звичайно, розлючений, готовий торпедувати зернову угоду, раз вже не виходить – ну так гори воно все вогнем", – вважає він.

Зернова угода: що варто знати

22 липня в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

За серпень і вересень до країн Африки було направлено 33 судна з українським продовольством "зерновим коридором".

Термін дії угоди закінчується в середині листопада. 21 вересня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен закликав продовжити дію угоди.

28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати домовленості про експорт агропродукції. Президент наголосив, що Україна інформує партнерів з цього питання. 29 вересня в Мінагрополітики також заявили, що не виключають закриття зернового коридору.

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