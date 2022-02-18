За його словами, історія дуже схожа, Росія робить те ж саме, що і тоді.

Колишній перший заступник головного прокурора Грузії (2008-2012) Давид Сакварелідзе заявляє, що сьогоднішні події щодо евакуації жителів окремих районів Донбасу в Росію дуже схожі на повторення сценарію, який реалізовували в Грузії в 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Чесно кажучи, у мене певне дежавю, коли я на це все дивлюся. З 2007 по 2008 рік я працював в зоні конфлікту, в місті Горі. Я там працював, служив обласним прокурором, і перед моїми очима розгорталася ось ця вся картина російської агресії", - сказав він.

Сакварелідзе нагадав, що тоді теж проводили евакуацію населення.

"Історія дуже схожа, вони повторюють абсолютно те ж саме, що тоді", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, глава підконтрольного Росії угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив про початок масової евакуації жителів окремих районів Донбасу в Росію.

За його словами, "в ході обстрілів населених пунктів життя і здоров'я мирних жителів може піддаватися загрозі".

Пушилін зазначив, що з 18 лютого організовано масовий централізований виїзд населення в Ростовську область Росії.

Він додав, що нібито за домовленістю з керівництвом Росії в Ростовській області підготовлені місця для прийому і розміщення людей.

Пізніше аналогічну заяву зробив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

За минулу добу, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 60 разів порушили режим тиші.

17 лютого російські окупаційні війська з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт Станиця Луганська.

В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю дитсадка, де в той час перебували діти. За попередніми даними, в результаті обстрілу троє працівників дитсадка отримали контузії.

Крім того, за півтори години після цього ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстрілом було пошкоджено будівлю школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів, які були змушені рятуватися в підвалі школи.

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