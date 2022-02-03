Розмова лідерів держав запланована на 19:30 за Парижем (20:30 за Києвом).

Сьогодні президент України Володимир Зеленський проведе телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляється на сайті Єлисейського Палацу.

Зазначається, що розмова лідерів держав запланована на 19:30 за Парижем (20:30 за Києвом).

Крім того, згідно з розкладом президента Франції, о 18:00 за паризьким часом (19:00 за київським) у нього має відбутися розмова із президентом Росії Володимиром Путіним.

Читайте такожБританський прем'єр Джонсон провів переговори з Путіним про Україну: що відомоНагадаємо, що 29 січня Зеленський та Макрон провели телефонну розмову. Вони обговорили важливість активізації роботи ТКГ та її підгруп для швидкого прогресу в реалізації Мінських домовленостей.

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