Він показав фото техніки, яка риє траншеї.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про початок будівництва системи укріплень "Східний щит" на кордонах з Росією та Білоруссю.

"Розпочато будівництво "Східного щита"! Перші роботи на кордоні з Росією", – написав польський прем’єр в X.

Крім того, він додав до допису фото техніки, яка риє траншеї.

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Як пише "Європейська правда" цей проєкт презентували ще у травні. Перші випробування елементів "Щита" відбулись у жовтні на полігоні в Оржиші (Вармінсько-Мазурське воєводство).

"Східний щит" складатиметься з укріплень, фортифікаційних споруд та природних перешкод різних типів. Крім того, з'являть системи розвідки і виявлення загроз. Передбачаються також передові бази, логістичні вузли, склади та розгортання систем протидії безпілотникам. На реалізацію програми на найближчі чотири роки виділили 10 мільярдів злотих.

Загроза з боку РФ

На початку року УНІАН писав, що Естонія, Латвія та Литва вирішили побудувати протимобільні оборонні споруди на кордонах з Росією і Білоруссю.

Міноборони Польщі раніше повідомляло, що в рамках програми "Східний щит" буде побудовано укріплення, вузли і телекомунікаційні системи в координації з іншими східними союзниками по НАТО - Фінляндією, Естонією, Латвією і Литвою.

Влітку Bloomberg писав, що гібридна війна Росії відкриває другий фронт на східному кордоні НАТО. Дестабілізуючі операції посилилися в регіоні Балтійського моря.

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