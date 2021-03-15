Голова парламенту зазначає, що попередньо представники всіх депутатських фракцій і груп підтримали таку ініціативу.

У Верховній Раді України 18 березня може виступити президент Литовської Республіки Ґітанас Науседа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Погоджувальної ради керівників фракцій, груп та комітетів повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

"У четвер в Україні буде пан Науседа - це президент Литовської Республіки. Було звернення до Верховної Ради України з пропозицією виступу Науседи в стінах парламенту. Я проговорив попередньо з представниками всіх депутатських фракцій і груп - така ініціатива підтримується. І я думаю, що ми зможемо організувати цей процес", - зазначив він.

Спікер додав, що Литва є надійним партнером, спільно з яким Україна проходить ті виклики, які стоять перед нею.

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Автор: Тетяна Поляковська