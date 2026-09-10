Канада виділяє Україні значні кошти на ракети до 'Петріот' і амуніцію до F-16

Сьогодні зроблено перші кроки до укладення угоди про сторічне партнерство і великої угоди щодо дронів між Україною і Канадою.

Канада має намір допомогти Україні пройти найближчу зиму. З цією метою, виділяються пакет оборонної і енергетичної допомоги для України. Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр Канади Марк Карні і президент України Володимир Зеленський повідомили на спільній пресконференції в Калгарі (провінція Альберта).

Як відзначив Карні, Росія посилює варварську повітряну війну проти України - і без розбору робить мішенню цивільне населення. Тому, протиповітряна оборона України стає дедалі важливішою.

"І саме тому, сьогодні раніше, Канада і Україна уклали угоду про постачання критично важливих ракет-перехоплювачів для протиповітряної оброни через механізм Сполучених Штатів JUMPSTART", - сказав він.

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Зокрема, з цієї метою Канада виділяє 350 мільйонів доларів на пакет обладнання, яке має допомогти захистити український народ, інфраструктуру і небо України.

Своєю чергою, Зеленський подякував Канаді за новий оборонний пакет.

"Це посилення, передусім, нашої протиповітряної оборони - і для "Петріотів", і для наших бойових літаків, які збивають російські реактивні "Шахеди". Я дякую за цей пакет, це дуже важливо", - сказав Зеленський.

Разом з тим, за його словами, нині у Канаді триває підготовка українських пілотів. Зокрема, тренування проходять 21 українець.

"І це буде відчутне посилення разом з іншими країнами, які на різних етапах тренують наших людей на бойову авіацію", - зазначив Зеленський.

Енергетична допомога

Окрім того, Канада допоможе Україні пережити прийдешню зиму.

Як повідомив Карні, з цією метою Канада виділяє понад 430 млн доларів у вигляді гарантій на кредити для закупівлі газу.

Зі свого боку, Зеленський дякує Канаді за енергетичні домовленості:

"Це дуже важливо. У нас є конкретні домовленості сьогодні в енергетичній сфері, які посилять нас і перед цією зимою і більш довгостроково".

Загалом, допомога від Канади становить понад 1 млрд доларів. Як додав Зеленський, Канада виділить 40 млн доларів у фонд підтримки українських ветеранів.

Президент відзначив, що сьогодні досягнуто серйозних домовленостей. Загалом, урядовий пакет підтримки від Канади становить більше ніж 1 млрд доларів.

"Для нашої оборони - це передусім захист неба, ракети, як я і сказав, для "Петріотів", амуніція для F-16", - наголосив Зеленський.

Ще є домовленість про бізнес-пакет.

Нові санкції від Канади

Також Зеленський повідомив, що є домовленості про санкції.

"Канада готує кілька важливих пакетів санкцій проти Росії", - додав президент.

Як заявив глава держави, важливо прискорити впровадження антибалістичних санкцій.

"Саме такі санкції, які ускладнять Росії виробництво балістичних ракет. Це правильно - одночасно шукати ракети для "Петріотів" і посилювати тиск на кожне російське підприємство й на кожного контрагента Росії в інших країнах світу, які допомагають Росії виробляти балістику", - заявив Зеленський.

За його словами, Канада готує такий антибалістичний пакет санкцій на осінь.

"І дуже ми сподіваємось, що пакет буде прискорений, щоб вже в жовтні міг запрацювати", - сказав Зеленський.

Підписано нові угоди між Україною і Канадою

Зокрема, Зеленський і Карні підписали декларацію про сторічне партнерство між Україною та Канадою.

Як зазначив Карні, у наступні місяці Канада і Україна упорядкують довгострокові рамки співпраці в таких галузях як оборона та безпека, торгівля, інвестиції, відбудова, енергетика, критично важливі корисні копалини та технології. Він наголосив:

"Наші дві народи пов'язані з 1893 року. Ці стосунки процвітали понад сто років, і вони процвітатимуть у наступному столітті ще довго після закінчення цієї війни. Українці допомагали будувати Канаду, а канадці допомагатимуть відбудовувати Україну".

Також лідери поставили підписи під спільною декларацією про посилення оборонного та безпекового співробітництва між Україною та Канадою (про майбутнє укладення великої угоди щодо дронів - Drone Deal).

Як пояснив Зеленський, ця домовленість про угоду щодо дронів "додасть нам можливості фінансувати оборону України, а Канаді нові технологічні можливості, перевірені сучасною війною".

За словами Зеленського, цим підписанням здійнено крок до започаткування спільного виробництво безпілотників, і 30% цих дронів одразу же будуть відправлені до Сил оборони України на передову.

"Ми на шляху до великої угоди щодо дронів. Ми підписали це як перший крок. І наші команди сказали нам, що через 90 днів ми можемо укласти угоду з дронами. Але потім Марк сказав: "Чи зможемо ми отримати це за 9 днів?". І команди відразу відповіли: "Так, звичайно" Хороша пропозиція", - наголосив Зеленський.

Президент очікує, що у Нью-Йорку вдасться укласти таку велику угоду.

Окремо між першим віце-прем’єр-міністром України-міністром енергетики України Денисом Шмигалем та міністром енергетики та природних ресурсів Канади Тімом Ходжсоном було підписано заяву щодо енергетичного співробітництва між Україною та Канадою.

Допомога Канади для України

Як повідомляв УНІАН, Канада має намір приєднатися до європейської антибалістичної програми FREYJA, ініційованої Києвом, та надати свої технології. Нещодавно поширювалася інфомрація, що в Україну може потрапити антидронова ракета CM-70 з Канади.

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