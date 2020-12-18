Раніше політик заявляла, що "юридично Крим український, а фактично – російський".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав на те, що лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська має чітко визначити свою позицію щодо Криму.

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Як повідомляє «Крим.Реалії", таку заяву міністр зробив в інтерв'ю «Радіо НВ», говорячи про можливий візит Тихановської до Києва.

"Наші люди спілкувалися, я був готовий провести з нею телефонну розмову. Але я передав, що дуже важливо, щоб у пані Тихановської була чітка позиція щодо російської агресії проти України. Це в її ж інтересах, тому що, умовно кажучи, якщо вона приїде в Україну і почне спілкуватися зі ЗМІ, першим питанням буде: "Чий Крим?». І будь-яка нечітка відповідь зіграє проти самої пані Тихановської. Тому я тут більше навіть про неї дбаю, ніж про себе", - зазначив Кулеба.

Позиція Тихановської щодо Криму залишається нечіткою, вона не любить обговорювати це питання зі ЗМІ.

У липні в інтерв'ю "Єврорадіо" вона заявила, що «юридично Крим український, а фактично - російський", закликавши журналістів "не мучити її більше".

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Автор: Дмитро Захаров