Три роки тому держфінансування партії призупинили через її незрозумілі витрати.

Партія "Голос" змогла поновити своє фінансування з державного бюджету, просто "переписавши" ті документи, через невідповідності у яких це фінансування було призупинено. Про це повідомив громадський активіст Сергій Стерненко.

Він нагадав, що у 2021 році партія "Голос" була позбавлено державного фінансування через те, що до свого фінансового звіту вона "включила недостовірні відомості про витрати, що здійснені на користь 11 підприємців у сумі 1 328 280,00 грн за послуги, які насправді не надавалися цими підприємцями".

Після серії судових спорів з цього приводу, крапку у справі поставив Верховний суд, залишивши в силі рішення про призупинку фінансування.

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"Голос не отримував гроші, бо невідомо на що і куди подів частину з раніше виділених. Донедавна ця сума неотриманих коштів складала близько 300 млн гривень за 3 роки", – пише Стерненко.

За словами активіста за кілька днів до завершення своєї каденції очільник Нацагентства із запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков вирішив відновити державне фінансування "Голосу".

"Формальна підстава — партія переписала фіктивні договори із ФОПами. І тепер [голова партії "Голос"] Кіра Рудик, переписавши документи про 1,3 млн грн, отримає… біля 120 млн грн тільки в 2024 році. І не менше в наступних роках. Непогана схема. Спершу невідомо куди діваєш кошти, потім змінюєш документи, і маєш можливість невідомо куди подіти ще більшу суму", – пише Стерненко.

Інші скандали з Кірою Рудик

Як писав УНІАН, на початку повномасштабної війни очільниця партії "Голос" Кіра Рудик неодноразово потрапляла в скандали через свою активність у контексті війни. Зокрема вона неодноразово виставляла у соцмережах свої фотографії зі зброєю в руках, які Мережа активно висміювала.

Великий скандал спричинила інформація про нібито участь Рудик у переговорах щодо визволення захисників "Азовсталі". Офісу президента довелося публічно заперечувати, що нардеп причетна до переговорів.

Також у Рудик відбирали закордонний паспорт при спробі виїхати за кордон у липні 2022 року.

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