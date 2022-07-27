Кіра Рудик нібито мала при собі два закордонні паспорти.

У народного депутата від Партії "Голос" Кіри Рудик все ж забрали закордонний паспорт. Інцидент стався ще 11 липня на пункт пропуску "Краковець".

Про це повідомив київський бізнесмен Сеяр Куршутов у Facebook.

"Весь вчорашній день я покірно чекав. Не заважав Кірі Рудик брехати про те, що паспорт у неї не вилучали. Тепер правда. За моєю інформацією, 11 липня за кермом автомобіля БМВ АА4242ВА Кіра Рудик прибула на пункт пропуску Краковець, пред'явивши закордонний паспорт FS661791, який, згідно з базою міграційної служби, значився загубленим і підлягав вилученню", - йдеться в повідомленні.

Куршутов зазначив, що після того, як у Рудик забрали паспорт, вона пред'явила другий, в якому не було британської візи.

"З чого випливає абсолютно розумне питання до депутата, яка заявила про своє перебування у Великобританії:" за яким паспортом ви туди потрапили, не маючи візи в єдиному українському закордонному паспорті, що залишився у вас?". Або пред'явіть візу і штамп про в'їзд до Великобританії в українському паспорті, або покажіть свій американський паспорт", - підсумував бізнесмен.

Скандал навколо паспорта Кіри Рудик – що відомо

26 липня в ЗМІ з'явилася інформація, що у народного депутата і голови політичної сили "Голос" Кіри Рудик при виїзді з України забрали закордонний паспорт. Тоді ж з'явилося припущення, що документ могли забрати у зв'язку з наявністю паспорта громадянки США.

У свою чергу Рудик в коментарі українським ЗМІ заявила, що перебуває з робочою поїздкою за межами України, але при виїзді з країни прикордонники не вилучали у неї паспорт.

"Офіційно повідомляю: я дійсно перебуваю за межами України в робочій поїздці. Мій закордонний паспорт у мене. Не втрачений і не відібраний. Перетинала кордон більше тижня тому. Чому "новини" про" втрату "закордонного паспорта з'явилися саме сьогодні - мені невідомо", - заявила політик.

Як раніше повідомляв УНІАН, радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова партії "Голос" Кіра Рудик не бере участі в переговорному процесі щодо евакуації українських вояків з" Азовсталі", тому не може коментувати операцію.

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