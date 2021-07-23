​​​​​​​Кент констатував відсутність прогресу переговорів таких форматів.

Тимчасово повірений дипппредставник США в Україні Джордж Кент каже, що Сполучені Штати навряд погодяться на пряму участь у переговорах в "нормандському" чи Мінському форматах.

Про це він заявив в інтерв’ю Суспільному.

"Я вважаю, є різні способи залучення. На цей момент я не очікую участі американських посадовців у Мінському процесі напряму. Я також не очікую приєднання американських посадовців до Нормандських зустрічей напряму", – зазначив дипломат.

Він зауважив, що у Вашингтоні цю можливість обговорювали. Це ж питання порушать під час візиту президента Володимира Зеленського 30 серпня до США.

Читайте також"Гра не завершилась": Кулеба про захист України від "Північного потоку-2"Кент констатував відсутність прогресу переговорів таких форматів, оскільки Росія відмовляється виконувати свої зобов’язання. Це засвідчили марні спроби американських дипломатів якось пришвидшити процес.

"Це робила Торі Нуланд, яка обіймала посаду помічника Держсекретаря з європейських питань із Владиславом Сурковим у 2016-му, Курт Волкер, який був спеціальним посланцем виключно з питань переговорів у 2017-му. В обох випадках було ясно, що росіяни не серйозно до цього ставилися. Тож це виклик не лише для України, а і для західних партнерів", – наголосив Кент.

У березні 2021 року в ОП заявляли, що хочуть, щоби США долучилися до переговорного процесу з врегулювання ситуації на Донбасі в Нормандському та Мінському форматах.

Крім того, на Банковій додали, що Україна була б вдячною, якби Сполучені Штати розглянули можливість запровадження нового всеосяжного режиму санкцій до закінчення війни в Україні. Ці санкції повинні діяти доти, поки Схід України та Крим не повернуться повністю під український контроль.

30 серпня президент України Володимир Зеленський відвідає США, де зустрінеться з американським главою Джо Байденом.

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Автор: Яна Ставська