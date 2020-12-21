Боротьба з корупцією - обов’язок кожної людини, особливо це стосується представників бізнесу. Провести ефективну антикорупційну політику можна тільки спільними зусиллями держави, бізнесу та громадськості.

Про це заявила бізнесвумен Людмила Русаліна під час першого Всеукраїнського антикорупційного форуму у Києві.

"Хочу побажати, щоб корупції в нашій країні ставало все менше і менше, тому що саме так потрібно рухатися вперед до європейського рівня життя. Я - не виняток, коли я зіткнулася з корупцією, мені допомогла підтримка медіаспільноти, громадськості. Саме завдяки цьому моя історія стала гучною, і дала сили боротись", - наголосила вона.

За словами Русаліної, подібні заходи втілюють у собі готовність людей з усієї країни ефективно виступати проти корупції в усіх її проявах.

"Такі збори громадського об’єднання “Стоп корупції” стають вже традиційними. На них приїжджають люди з усієї України. Сьогодні осередки цієї організації є в усіх регіонах нашої країни і я вважаю це корисним і для нашої держави, і для бізнесу, і для громадськості, і для кожної людини. Адже насамперед боротьба з корупцією - це обов’язок кожної людини в нашій країні. Чудово, що є так багато небайдужих людей, які просто на громадських засадах приєднуються до цього руху", - підкреслила громадська діячка.

Нагадаємо, 10 грудня у Києві відбувся всеукраїнський антикорупційний форум, присвячений міжнародному Дню боротьби з корупцією. Туди з’їхались представники відокремлених підрозділів ГО "Стоп корупції", керівники організації, політики та експерти.

Зазначимо, по всій Україні діють 80 осередків всеукраїнської громадської організації "Стоп корупції". Активісти працюють на громадських засадах.

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Автор: УНІАН