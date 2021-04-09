Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак наголошує, що Україна рухається на шляху до членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), а Росія не має права впливати на цей суверенний вибір України.
Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
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"Збройні Сили України активно сприяють реалізації євроатлантичного курсу держави. Ми активізували військовий діалог з Альянсом на стратегічному рівні та поглибили співпрацю у Чорноморському регіоні. Збройні Сили України беруть участь у колективних заходах підготовки військ (сил), у тому числі у навчаннях НАТО за тематикою статті 5 Північноатлантичного договору", - заявив Хомчак.
Головнокомандувач ЗСУ відзначив, що співробітництво України та НАТО має винятково мирний характер, спрямоване на зміцнення обороноздатності України та всебічно сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.
"Євроатлантичний вибір України є суверенним правом нашої держави, на яке не має права впливати Росія", - наголосив Хомчак.
Раніше представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова заявила, що вступ України до НАТО нібито може призвести до "незворотних наслідків для української державності" і "масштабної ескалації" на південному сході країни.
Курс України на вступ до НАТО
- Під час телефонної розмови з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом президент України Володимир Зеленський назвав НАТО єдиними шляхом до закінчення війни на Донбасі.
- "Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", - сказав президент.
- Він також закликав країни-члени Організації Північноатлантичного договору й надалі посилювати присутність Альянсу в Чорноморському регіоні.
- У Кремлі своєю чергою заявили, що членство в НАТО може лише погіршити ситуацію на Донбасі.
- Представники оборонних відомств США, Канади, Литви, Польщі та Великобританії тим часом підтвердили, що двері Організації Північноатлантичного договору для України залишаються відкритими.
- Голова Військового комітету Організації Північноатлантичного договору, сер Стюарт Піч закликав Росію припинити підтримку бойовиків і вивести війська з території України.
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