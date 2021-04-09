Головнокомандувач Збройних Сил України запевняє, що співробітництво України і НАТО носить винятково мирний характер.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак наголошує, що Україна рухається на шляху до членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), а Росія не має права впливати на цей суверенний вибір України.

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

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"Збройні Сили України активно сприяють реалізації євроатлантичного курсу держави. Ми активізували військовий діалог з Альянсом на стратегічному рівні та поглибили співпрацю у Чорноморському регіоні. Збройні Сили України беруть участь у колективних заходах підготовки військ (сил), у тому числі у навчаннях НАТО за тематикою статті 5 Північноатлантичного договору", - заявив Хомчак.

Головнокомандувач ЗСУ відзначив, що співробітництво України та НАТО має винятково мирний характер, спрямоване на зміцнення обороноздатності України та всебічно сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

"Євроатлантичний вибір України є суверенним правом нашої держави, на яке не має права впливати Росія", - наголосив Хомчак.

Раніше представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова заявила, що вступ України до НАТО нібито може призвести до "незворотних наслідків для української державності" і "масштабної ескалації" на південному сході країни.

Курс України на вступ до НАТО

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Автор: Віталій Саєнко