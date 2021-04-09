Представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова заявила, що вступ України до НАТО нібито може призвести до "незворотних наслідків для української державності" і "масштабної ескалації" на південному сході країни.
"Ми звернули також увагу на заяву президента України Зеленського, який побував вчора на Донбасі, про те, що вступ країни до НАТО нібито призведе до закінчення конфлікту в регіоні. Гіпотетичне отримання членства в Альянсі - всупереч очікуванням Києва - не лише не принесе мир в Україну, але навпаки - призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході і може призвести до незворотних наслідків для української державності", - сказала Захарова під час брифінгу.
Читайте такожУ НАТО назвали ключові реформи для наближення України до АльянсуЩо передувало
- Під час телефонної розмови з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом президент України Володимир Зеленський назвав НАТО єдиними шляхом до закінчення війни на Донбасі.
- "Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", - сказав президент.
- Він також закликав країни-члени Організації Північноатлантичного договору й надалі посилювати присутність Альянсу в Чорноморському регіоні.
- У Кремлі своєю чергою заявили, що членство в НАТО може лише погіршити ситуацію на Донбасі.
- Представники оборонних відомств США, Канади, Литви, Польщі та Великобританії тим часом підтвердили, що двері Організації Північноатлантичного договору для України залишаються відкритими.
- Голова Військового комітету Організації Північноатлантичного договору, сер Стюарт Піч закликав Росію припинити підтримку бойовиків і вивести війська з території України.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram