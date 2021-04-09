Раніше президент України Володимир Зеленський назвав НАТО єдиними шляхом до закінчення війни на сході.

Представник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова заявила, що вступ України до НАТО нібито може призвести до "незворотних наслідків для української державності" і "масштабної ескалації" на південному сході країни.

"Ми звернули також увагу на заяву президента України Зеленського, який побував вчора на Донбасі, про те, що вступ країни до НАТО нібито призведе до закінчення конфлікту в регіоні. Гіпотетичне отримання членства в Альянсі - всупереч очікуванням Києва - не лише не принесе мир в Україну, але навпаки - призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході і може призвести до незворотних наслідків для української державності", - сказала Захарова під час брифінгу.

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Автор: Катерина Комолова