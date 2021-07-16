Установчий саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня в Києві.

Хорватія буде представлена на установчому саміті "Кримської платформи" на високому політичному рівні.

Як повідомляє прес-служба Офісу глави Української держави, про це заявив спеціальний радник прем’єр-міністра Республіки Хорватія з питань зовнішньої політики Владімір Дробняк під час переговорів із заступником керівника Офісу президента України Ігорем Жовквою.

Зазначається, що основна увага під час консультацій була приділена реалізації європейських прагнень України.

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Жовква ознайомив Дробняка з практичними кроками, які здійснює Україна для досягнення цієї стратегічної мети. Відбувся обмін думками стосовно важливості надання європейської перспективи України й подальшої підтримки такої амбітної ідеї з боку Хорватії.

Заступник керівника ОП поінформував співрозмовника про перебіг підготовки до інавгураційного саміту "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня цього року в Києві, та про його змістовне наповнення.

Зі свого боку Дробняк підтвердив, що Хорватія буде представлена на саміті "Кримської платформи" на високому політичному рівні.

Що таке Кримська платформа: деталі

Українська влада ініціювала створення міжнародної платформи з деокупації Криму.

"Кримська платформа" працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, четвертий - рівень неурядових експертів. Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи.

Установчий саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня в Києві.

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Автор: Костянтин Гончаров