Саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.

Російські посли "погрожують" країнам, які погодилися взяти участь у Міжнародному саміті Кримської платформи.

Про це заявила перший заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в інтерв'ю Крим.Реалії.

За її словами, робота з дискредитації саміту ведеться через російські дипломатичні представництва.

"Ми отримуємо інформацію про це, в тому числі, і від наших партнерів. Вони нам розповідають про зустрічі з російськими послами і про те, що вони на цих зустрічах говорять про "Кримську платформу" і про те, як будуть ставитися до країн, які до неї приєднаються. Це мова загроз. І дійсно не кожна країна має ресурс, щоб ігнорувати ці загрози. Є ряд країн, співпраця Росії з якими носить критичний характер – чи то в економічній площині, чи то у військовому співробітництві. Ми до цього теж повинні ставитися тверезо", - підкреслила Джеппар.

Що таке Кримська платформа

23 Вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

У грудні Зеленський повідомив, що створення Кримської платформи вже підтримали в Європі та Північній Америці.

Кримська платформа працюватиме на декількох рівнях. Перший-найвищий-політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав і урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - Міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

Саміт Кримської платформи за участю лідерів іноземних держав запланований на 23 серпня 2021 року.

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Автор: Людмила Жерновська