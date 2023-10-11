У конгресменів немає сумнівів, що озброєний до зубів ЦАХАЛ потребує їхньої допомоги, але щодо України згода відсутня.

В Конгресі США міркують над можливістю ухвалити допомогу Україні та Ізраїлю одним пакетом, аби подолати спротив антиукраїнськи налаштованої частини законодавців. Однак насправді такий сценарій навряд чи буде успішним, пише Politico.

Видання зазначає, що серед республіканців є чітке розділення ситуації з Україною та ситуації з Ізраїлем.

"Ізраїль має бути пріоритетом. Потрібно швидко рухатися. Якщо у них є потреби, ми маємо піти їм назустріч і підтримати Ізраїль. Розмова про Україну – це довша розмова. Їх не слід поєднувати", – сказав конгресмен-республіканець від Каліфорнії Майк Гарсіа, який залучений до процесу підготовки відповідних законопроектів.

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З-поміж двох претендентів на посаду спікера Палати представників лідер республіканської більшості Стів Скаліз взагалі ще не визначився щодо допомоги Україні, тоді як конгресмен Джим Джордан налаштований щодо неї відкрито скептично, проте підтримує допомогу Ізраїлю.

Politico зазначає, що навіть високопоставлені сенатори не висловлюють прямої підтримки ідеям об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю, хоча й згодні, що обидві країни мають таку допомогу отримати в принципі.

У вівторок президент Джо Байден чітко дав зрозуміти, що хоче, щоб Конгрес "вжив термінових заходів для фінансування вимог безпеки наших партнерів".

"Але доки не надійдуть точні суми від адміністрації, важко скласти точну стратегію. (...) Існує аргумент, що допомога Ізраїлю може рухатися швидше сама по собі, показуючи, що Конгрес, який часто не працює, може успішно реагувати на кризи", – констатує видання.

Крім того є ще один аргумент проти обєднання допомоги, який може видатися дивним з точки зору України.

"Це (об'єднання допомоги – УНІАН) здається трохи непристойним, оскільки ізраїльтяни та американці є заручниками цих терористів", — сказав сенатор Марк Ворнер, очевидно, залишаючи поза увагою кілька мільйонів українців, що просто зараз залишаються в заручниках на окупованій Росією території.

Допомога США Ізраїлю

Як писав УНІАН, після нападу ХАМАС на Ізраїль США пообіцяли надати всю необхідну підтримку своєму союзнику, який, до слова, сам є одним з найбільших виробників зброї у світі. При цьому в США запевнили, що допомога Ізраїлю надаватиметься не за рахунок допомоги Україні, а за рахунок інших ресурсів.

Тим часом Україна найближчим часом може відчути гострий дефіцит озброєнь, адже раніше виділені Конгресом кошти на підтримку ЗСУ вже вичерпуються. За словами нардепа Олександри Устінової, яка задіяна в моніторингу американської допомоги, надходження зброї можуть припинитися вже за місяць-півтора.

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