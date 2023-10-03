Відмовляючи Києву в поставках зброї, Ізраїль гарно заробляє на її експорті в інші країни.

Ізраїль збільшив експорт озброєнь, на які значно зріс попит після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це свідчать дані ізраїльського Міністерства оборони, надані у відповідь на журналістський запит, пише Bloomberg.

Так, Ізраїль схвалив запит 61 країни щодо закупівлі різноманітного озброєння та боєприпасів ізраїльського виробництва, тоді як у 2020 році це показник склав 42 країни. Зокрема надано 56 дозволів на експорт безпілотних літальних апаратів проти 40 два роки тому. Крім того, було надано 83 окремі дозволи на закупівлю інтелектуальних та кіберсистем порівняно з 67 у 2020 році.

Ізраїльський уряд не розголошує, які саме країни отримали дозвіл на купівлю оборонної продукції. Але відомо, що серед покупців є Німеччина. Минулого тижня було укладено найбільшу в історії Єрусалиму військову експортну угоду щодо поставки Берліну системи протиповітряної оборони Arrow 3 вартістю 4 мільярди доларів.

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Як зазначає Bloomberg, помітне зростання попиту на ізраїльську зброю спричинене російським вторгненням Україну. Але Ізраїль — не єдина країна в регіоні, військові продажі якої останнім часом зросли. Експорт безпілотних літальних апаратів Туреччини також неухильно зростав, що дало їй більший політичний вплив на Близькому Сході та за його межами.

Ізраїль відмовив Україні у військових поставках

Як писав УНІАН, Ізраїль принципово відмовляється поставляти зброю Україні. За словам ізраїльського премьера Нетаньяху, на це є дві причини. По-перше, Ізраїль має тісний "воєнний кордон" з Росією в Сирії, а по-друге, Ізраїль боїться, що його зброя стане російським трофеєм та потрапить до рук Ірану – його головного ворога.

Втім, певну обмежену допомогу Ізраїль таки надає Україні. Так, в травні стало відомо про поставки в Україну радарів RADA ieMHR виробництва ізраїльської компанії RADA Electronic Industries. Вони допоможуть у виявленні та попередженні атак російських ракет. Передача такого обладнання потребує схвалення Міноборони Ізраїлю.

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