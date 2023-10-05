Зараз Білий дім має в запасі 5 мільярдів доларів з попереднього бюджету, це якраз на поставки протягом місяця-півтора.

Якщо Конгрес США найближчим часом не схвалить нову допомогу Україні, ЗСУ відчують дефіцит зброї вже за "місяць-півтора". Про це заявила в ефірі телемарафону нардеп від фракції "Голос", голова тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами Олександра Устінова.

За її словами, Україна щомісяця витрачає приблизно 3 мільярди доларів з американського бюджету військової допомоги. Зараз в розпорядженні Білого дому зі старого бюджету залишилось близько $5 млрд, призначених на придбання зброї для Сил оборони України.

"Я можу зараз сказати, якщо не буде проголосоване додаткове виділення коштів для України, то зброя в нас закінчиться через місяць — півтора. У нас залишилось $5 млрд виключно на зброю, які є в Білого дому", — сказала вона.

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Вона зазначила, що ці $5 млрд призначені виключно на придбання зброї, яка зберігається на американських військових складах. Ці гроші не призначені для придбання потрібної зброї у інших країн-партнерів. Україна також отримує військову допомогу за іншими програмами, що не мають стосунку до зазначених 5 мільярдів.

Однак, за словами Устінової, це не є головною проблемою. Значно гірше те, що США припинили надавати пряму фінансову допомогу в розмірі 1,5 мільярдів доларів на місяць, які надходили безпосередньо до держбюджету України.

Американська допомога Україні

Як писав УНІАН, наприкінці минулого тижня Конгрес США ухвалив тимчасовий бюджет, з якого викреслили усі видатки на підтримку України. Це стало результатом внутрішнього політичного конфлікту в США, де частина законодавців намагається догодити путіністу Дональду Трампу.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель попередив, що Європа за усього бажання не зможе компенсувати Україні той обсяг зброї, який надходить від США.

Європейські політики відверто кажуть, що країни НАТО вже побачили дно у власних запасах зброї через поставки Україні. Наростити їх можна лише за рахунок нового виробництва, яке лише набирає обертів.

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