Перша леді України Олена Зеленська написала есе для Галіфакського безпекового форуму.

Якщо Україна перестане чинити опір російському агресору, війна не зупиниться, а пошириться світом.

Про це у своєму есе для Галіфакського безпекового форуму написала перша леді України Олена Зеленська, зазначивши, що війна Росії проти нашої держави – це війна у глобальному світі, напад на всі міжнародні домовленості, на права людини, повідомляє інтернет-представництво президента України.

"Тому питання: "Що ви думаєте про те, що люди у світі втомилися читати новини про війну в Україні?", яке я надто часто чую в інтерв’ю міжнародній пресі, вводить мене в ступор. Якщо український солдат попри шалену протидію ворога та втрату побратимів не втомився звільняти українську землю, якщо українці попри горе й сльози не втомилися захищати своїх дітей та їхнє майбутнє, то як люди десь у безпечній країні можуть втомитися гортати стрічку новин? І якщо "втомиться" Україна, війна не зупиниться. Вона просто піде далі", – наголосила Олена Зеленська.

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Перша леді порівняла російський напад із глобальним забрудненням чи епідемією – вчасно не зупинене, воно так само може піти далі й охопити інші країни.

"Інше питання, яке мені також часто ставлять: "То чого ще Україна хоче від світу, інших країн?" За всієї глибокої вдячності тим, хто нам допомагає, гадаю, час змінити фокус цього питання. Не "чого хоче Україна?", а "чого хоче світ і кожен його житель?". Чи хоче він, щоб агресор залишився безкарним і продовжував? Чи хоче такого нового світового порядку? Бо імперія не зупиниться. Її потрібно зупинити. І саме це зараз робить Україна. Тож чого ми хочемо? Щоб про це знали", – резюмувала перша леді.

Галіфакський форум

Заснований у 2009 році, флагманський форум із міжнародної безпеки в Галіфаксі (Нова Шотландія, Канада) відомий як найбільша у світі конференція з безпеки для демократичних країн. Щорічний форум привертає увагу багатьох високопосадовців, які ухвалюють рішення, зокрема старших військових офіцерів, урядовців, членів Сенату США та світових лідерів галузі, а також провідних журналістів, стратегів і захисників прав людини з усього світу.

Війна в Україні

18 листопада 2023 року міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що літаки не змінять перебіг війни в Україні. Він також наголосив, що в України ніколи не буде так багато солдатів, як у Росії. Певкур переконаний, що ключове питання в тому, скільки озброєння союзники можуть надати Україні і скільки вона його може прийняти.

Втрати окупантів у листопаді можуть стати рекордними. Військовий аналітик Олександр Коваленко, аналізуючи втрати Росії з початку місяця, Коваленко відзначив скорочення в атаках механізованої компоненти і явний дисбаланс між втратами в живій силі і техніці.

18 листопада 2023 року втрати РФ на українському фронті перетнули новий "тисячний" кордон і склали 317 380 окупантів. При цьому за добу ЗСУ "відмінусовали" 620 солдатів РФ.

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