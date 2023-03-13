Додаткові кошти пропонується спрямувати, зокрема, на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, а також обладнання.

Кабінет міністрів України підтримав законопроект про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. З них понад 518 млрд грн хочуть спрямувати на безпеку й оборону.

"Уряд сьогодні підтримав законопроект про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд", – повідомив у Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що це сприятиме посиленню обороноздатності України та зупиненню російської агресії.

Відео дня

"Завдяки підтримці наших міжнародних партнерів ми знайшли додаткові фінансові можливості, щоб підтримати нашу армію. У проекті закону пропонуємо додаткові кошти спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо. Розраховуємо на підтримку парламенту", – написав Шмигаль.

Видатки на оборону

Наприкінці лютого 2023 року премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну зараз на оборону спрямовують майже весь державний бюджет мирного часу. Водночас соціальні та гуманітарні виплати фінансуються завдяки надходженням від партнерів.

За даними Міністерства фінансів України, витрати на оборону та зарплати військовим з початку повномасштабної війни збільшилися в шість разів, порівняно з довоєнним бюджетом.

Вас також можуть зацікавити новини: