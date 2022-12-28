Ситуація в економіці України залишається стабільно напруженою.

Від початку повномасштабного російського вторгнення витрати на оборону України і зарплати військовим зросли в шість разів.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна міністр фінансів Сергій Марченко, зазначивши при цьому, що ситуація з держфінансами залишається досить напруженою.

Відповідаючи на питання про те, як зросли в Україні витрати на оборону, Марченко сказав: "Якщо порівнювати з довоєнним бюджетом, то в 6 разів".

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Водночас, говорячи про ситуацію з фінансами в країні, міністр зазначив: "Стабільно напружена, якщо в двох словах. Вона стабільна, тому що у нас особливих змін зараз немає. Але напружена, тому що ми постійно в пошуку. Слід бути постійно зарядженим, постійно працювати на пошук джерел наповнення бюджету, не внутрішніх, а переважно зовнішніх".

Економіка під час війни:

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно з другим кварталом 2021 року.

За даними Мінекономіки, валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав на 30%.

Проектом держбюджету на 2023 рік було передбачено зростання реального ВВП на 4,6%.

20 жовтня 2022 року Нацбанк змінив оцінку падіння ВВП.

28 жовтня 2022 року НБУ прогнозував, що ВВП України за результатами 2022 року скоротиться на 32%.

10 листопада 2022 року міністра економіки України Юлії Свириденко заявила про те, що ВВП України може впасти нижче прогнозованого рівня через відключення світла.

9 грудня 2022 року заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Україну чекає більше глибоке падіння ВВП України у поточному році, ніж раніше прогнозувалося.

Реальний ВВП України у третьому кварталі 2022 року суттєво скоротився порівняно з третім кварталом 2021 року.

Станом на 26 грудня 2022 року за 10 місяців повномасштабної російської агресії прибуток українських банків скоротився у 5 разів.

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