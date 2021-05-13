Народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку поки не інкримінують фінансування тероризму, тому що окупований Крим та РФ не визнано терористичними організаціями.
Про це розповів перший заступник генерального прокурора Роман Говда в ефірі ток-шоу "Право на владу".
Він заявив, що Генпрокуратура повідомила про підозру саме в таких епізодах, у яких "є достатньо доказів", та пояснив, чому немає підозри про фінансування тероризму.
"Історія в тому, що Крим, який анексувала Російська Федерація, не визнаний терористичною організацією. В нас визнані тільки "ЛНР", "ДНР" терористичними організаціями. І сприяння саме цим терористичним організаціям ми можемо кваліфікувати з точки зору Кримінального кодексу, як сприяння чи фінансування терористичних організацій", - пояснив він.
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Говда також повідомив, що фінансування тероризму Медведчуком наразі розслідується.
"Ми пішли з іншого боку. Крим на даний час є тимчасово окупованою територією, що зафіксовано в резолюціях ООН, а також в Законі про права і свободи людей, а також є правовий статус тимчасово окупованих територій АР Крим. І тому саме ми кваліфікуємо це, як розграбування національних цінностей на території окупованій Російською Федерацією. Такі правові кваліфікації, як сприяння фінансуванню тероризму існують і вони розслідуються відповідно до кримінально-процесуального кодексу України. На даний час вони в стадії досудового розслідування. Тому певних обставин розголошувати не буду", - додав він.
Справа проти Медведчука: що відомо
11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України – підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».
Того ж дня стало відомо, що Козак перебуває за межами України.
12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.
13 травня суддя Печерського райсуду Києва В’ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету та іншими процесуальними обов'язками. Суддя відмовив у задоволенні як клопотання прокурорів щодо запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою внесення 300 млн 930 грн застави, так і клопотання захисників про взяття Медведчука на поруки його колег із фракції "ОПЗЖ".
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