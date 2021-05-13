В Офісі генерального прокурора пояснили, що фінансування тероризму Медведчуком наразі розслідується.

Народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку поки не інкримінують фінансування тероризму, тому що окупований Крим та РФ не визнано терористичними організаціями.

Про це розповів перший заступник генерального прокурора Роман Говда в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Він заявив, що Генпрокуратура повідомила про підозру саме в таких епізодах, у яких "є достатньо доказів", та пояснив, чому немає підозри про фінансування тероризму.

"Історія в тому, що Крим, який анексувала Російська Федерація, не визнаний терористичною організацією. В нас визнані тільки "ЛНР", "ДНР" терористичними організаціями. І сприяння саме цим терористичним організаціям ми можемо кваліфікувати з точки зору Кримінального кодексу, як сприяння чи фінансування терористичних організацій", - пояснив він.

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Говда також повідомив, що фінансування тероризму Медведчуком наразі розслідується.

"Ми пішли з іншого боку. Крим на даний час є тимчасово окупованою територією, що зафіксовано в резолюціях ООН, а також в Законі про права і свободи людей, а також є правовий статус тимчасово окупованих територій АР Крим. І тому саме ми кваліфікуємо це, як розграбування національних цінностей на території окупованій Російською Федерацією. Такі правові кваліфікації, як сприяння фінансуванню тероризму існують і вони розслідуються відповідно до кримінально-процесуального кодексу України. На даний час вони в стадії досудового розслідування. Тому певних обставин розголошувати не буду", - додав він.

Справа проти Медведчука: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України – підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».

Того ж дня стало відомо, що Козак перебуває за межами України.

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

13 травня суддя Печерського райсуду Києва В’ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету та іншими процесуальними обов'язками. Суддя відмовив у задоволенні як клопотання прокурорів щодо запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою внесення 300 млн 930 грн застави, так і клопотання захисників про взяття Медведчука на поруки його колег із фракції "ОПЗЖ".

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Автор: Олег Давигора