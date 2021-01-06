У Києві припинено діяльність неонацистського терористичного угруповання, лідером якого є "Гітлер".
Читайте такожНа Київщині друкували екстремістські брошури із закликами до терактів (фото)Як повідомляється на сайті Служби безпеки України, учасники терористичного угруповання вважали себе послідовниками австралійського терориста Брентона Тарранта.
"Лідером угруповання є зловмисник на прізвисько "Гітлер". Він через електронні засоби зв’язку та месенджери організував конспіративну мережу з масового розповсюдження матеріалів, зокрема "Маніфесту" Б.Тарранта із закликами та інструкціями щодо вчинення терактів на расовому і релігійному ґрунті", - йдеться у повідомленні.
У СБУ зазначають, що "Маніфест" був спеціально перекладений українською і російською мовами та поширювався у вигляді друкованого видання, що "неодноразово викликало гострокритичні відгуки від зовнішньополітичних відомств Австралії та Нової Зеландії".
За результатами проведення комплексу слідчих дій, у тому числі відповідних експертиз та обшуків, правоохоронці отримали докази причетності "Гітлера" до злочинної діяльності. Також вилучено друковані видання "Маніфесту", засоби зв’язку та оргтехніку, із використанням якої поширювали терористичні матеріали, а також неонацистську символіку.
У СБУ зазначають, що лідеру угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27 (види співучасників) та ч. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
"Раніше встановлено, що активну участь у діяльності цієї групи брали декілька осіб з неонацистського середовища, одним з ватажків яких був громадянин РФ, затриманий влітку 2020 року Службою безпеки України у Києві. Іноземцю оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-2, ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Австралійський терорист Брентон Таррант: що відомо
- 15 березня 2019 року в результаті збройного нападу на дві мечеті під час п'ятничної молитви в новозеландському місті Крайстчерч загинула 51 людина.
- Цей напад став найбільшим за кількістю жертв в історії країни.
- Відповідальність за стрілянину взяв на себе 28-річний громадянин Австралії Брентон Таррант, який прибув до Нової Зеландії для здійснення цього нападу.
- Стрілець оприлюднив свій "маніфест" на понад 80 сторінок, де намагався пояснити мотиви нападу. Документ містить расистські, анти-імігрантські та антимусульманські формулювання.
- У Новій Зеландії поширення маніфесту терориста стало незаконним.
- Новозеландському стрілку дали довічне. Подібний вирок був винесений вперше в історії Нової Зеландії.
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