Вони вважали себе послідовниками австралійського терориста Брентона Тарранта.

У Києві припинено діяльність неонацистського терористичного угруповання, лідером якого є "Гітлер".

Читайте такожНа Київщині друкували екстремістські брошури із закликами до терактів (фото)Як повідомляється на сайті Служби безпеки України, учасники терористичного угруповання вважали себе послідовниками австралійського терориста Брентона Тарранта.

"Лідером угруповання є зловмисник на прізвисько "Гітлер". Він через електронні засоби зв’язку та месенджери організував конспіративну мережу з масового розповсюдження матеріалів, зокрема "Маніфесту" Б.Тарранта із закликами та інструкціями щодо вчинення терактів на расовому і релігійному ґрунті", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначають, що "Маніфест" був спеціально перекладений українською і російською мовами та поширювався у вигляді друкованого видання, що "неодноразово викликало гострокритичні відгуки від зовнішньополітичних відомств Австралії та Нової Зеландії".

За результатами проведення комплексу слідчих дій, у тому числі відповідних експертиз та обшуків, правоохоронці отримали докази причетності "Гітлера" до злочинної діяльності. Також вилучено друковані видання "Маніфесту", засоби зв’язку та оргтехніку, із використанням якої поширювали терористичні матеріали, а також неонацистську символіку.

У СБУ зазначають, що лідеру угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27 (види співучасників) та ч. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

"Раніше встановлено, що активну участь у діяльності цієї групи брали декілька осіб з неонацистського середовища, одним з ватажків яких був громадянин РФ, затриманий влітку 2020 року Службою безпеки України у Києві. Іноземцю оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-2, ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Австралійський терорист Брентон Таррант: що відомо

15 березня 2019 року в результаті збройного нападу на дві мечеті під час п'ятничної молитви в новозеландському місті Крайстчерч загинула 51 людина.

Цей напад став найбільшим за кількістю жертв в історії країни.

Відповідальність за стрілянину взяв на себе 28-річний громадянин Австралії Брентон Таррант, який прибув до Нової Зеландії для здійснення цього нападу.

Стрілець оприлюднив свій "маніфест" на понад 80 сторінок, де намагався пояснити мотиви нападу. Документ містить расистські, анти-імігрантські та антимусульманські формулювання.

У Новій Зеландії поширення маніфесту терориста стало незаконним.

Новозеландському стрілку дали довічне. Подібний вирок був винесений вперше в історії Нової Зеландії.

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Автор: Надя Пришляк