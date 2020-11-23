Також оскаржується положення постанови, яким передбачається заборона на проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації.

До Конституційного суду України надійшло подання групи народних депутатів, в якому оскаржено окремі положення постанови уряду щодо "карантину вихідного дня".

Про це повідомила у Facebook представник Верховної Ради у Конституційному суді, народний депутат Ольга Совгиря.

У поданні оскаржено окремі положення постанови Кабінету міністрів, якою в Україні запроваджено так званий "карантин вихідного дня", що передбачає низку обмежень для діяльності суб'єктів господарювання щосуботи та щонеділі.

Вона зазначила, що також оскаржено положення постанови, яким передбачається заборона на проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім тих, що передбачені цією постановою.

"У конституційному поданні стверджується, що запровадженими обмеженнями порушено рівність конституційних прав і свобод громадян, внаслідок заборони працювати одним громадянам, у той час, як інші громадяни працюють. На думку авторів подання, оскаржені в поданні заборони є безумовними, а їх фактична реалізація призводить до істотних (більше 50%) втрат доходу (заробітку) у суб’єктів господарювання, які працюють у різних економічних сферах", - написала Совгиря.

Також депутати вважають, що обмеження на здійснення планових заходів з госпіталізації передбачає вибірковий підхід до надання громадянам медичної допомоги всупереч положенням статті 49 Конституції.

Крім цього, також зазначається, що оскаржені обмеження запроваджені без введення на території України воєнного або надзвичайного стану, що є передумовою для обмеження низки конституційних прав, передбачених ст. 64 Основного Закону.

Читайте такожЗеленський вважає, що карантин вихідного дня дає результат

"Звертаємо увагу, що предметом оскарження в цьому поданні не є запровадження карантинних обмежень в цілому", - наголосила Совгиря.

Вона додала, що наразі КС вирішує питання про відкриття конституційного провадження.

Як повідомляє відділ комунікацій КС та правового моніторингу, 48 народних депутатів сьогодні звернулися до суду з конституційним поданням щодо відповідності Конституції положень підпункту 17 пункту 10, пункту 15 постанови Кабінету міністрів України „Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами.

Автори клопотання вважають, що окремі положення вказаної постанови не відповідають низці норм Основного Закону, а також зазначають, що порушені у конституційному поданні питання мають особливе суспільне та економічне значення, оскільки стосуються, в тому числі, й життя і здоров'я громадян.

Серед авторів подання є народні депутати від "Слуги народу" Олександр Дубінський, Данило Гетманцев, Богдан Яременко, Андрій Клочко.

Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги "з собою"), ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС.

Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк