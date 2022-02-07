Стрес-тести були проведені в російських компаніях і системно-значущих банках.

У Росії перший віце-прем'єр Андрій Білоусов провів наради за підсумками стрес-тестів російських компаній і системно-значущих банків щодо можливих санкцій, які загрожують Росії у разі вторгнення в Україну.

Про це пише The Bell з посиланням на джерела, близькі до уряду.

Тести включали перевірку на випадок відключення країни від системи міжбанківських переказів SWIFT, заборони на поставку західного софту, серверів і чіпів.

Під час наради з доповідями виступили представники реального і фінансового секторів та інфраструктури, в тому числі "Пошти Росії", "Аерофлоту" і "Російської залізниці".

"Звітують всі бадьоро, але в приватних розмовах кажуть, що катастрофа", - повідомив один зі співрозмовників видання.

Інше джерело розповіло, що при введенні обмежень на конвертацію рубля у російських банків "точно є проблема з рефінансуванням зовнішнього боргу". За його словами, навчання проводили всі системно-значущі банки країни.

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Нагадаємо, Європейський банк просить у інших банків план дій у разі санкцій проти Росії, йдеться і про відключення від SWIFT.

У ЗМІ повідомляли, що США серйозно не розглядають санкції проти Росії, які стосуються SWIFT або газу.

У Росії ж переконують, що "фатальної катастрофи не буде", якщо відключення все ж відбудеться.