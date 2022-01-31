Обмеження застосують у разі наступу Росії на Україну.

У США підготували список людей з оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна та їхніх родичів, щодо яких можуть ввести економічні санкції. Обмеження введуть у разі наступу РФ на Україну.

Про це повідомляє Reuters.

До списку санкцій увійшли люди з найближчого оточення Путіна, які є "співучасниками дестабілізаційної поведінки Кремля".

При цьому наголошується, що у Вашингтоні розробили два види пакетів санкцій - для оточення російського президента та для членів їх сімей.

"Помічники Путіна не зможуть використовувати своїх чоловіків, дружин та інших членів сім'ї, щоб ухилятися від санкцій. Санкції відріжуть їх від міжнародної фінансової системи та гарантують, що вони не зможуть ховати гроші на Заході й вкладати кошти в навчання в елітних західних університетах", — йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що конкретні імена не назвали через ризик втечі цих людей.

Читайте такожУ МЗС розповіли, як Росія може довести відсутність планів вторгнення в УкраїнуЯк раніше повідомляв УНІАН, американські сенатори працюють над масштабним пакетом санкцій, покликаним стримати Росію від нападу на Україну. Законопроект дозволить президенту США Джо Байдену вирішувати, коли вводити санкції, на що він вже має право. Республіканський законопроект "змусить президента зробити це негайно".

Держсекретар Вашингтона Ентоні Блінкен пояснював небажання США вводити превентивні санкції проти Росії тим, що вони можуть втратити ефект стримання.

Конгрес США підтвердив готовність запровадити нищівні та руйнівні санкції разом з Європейським Союзом, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої агресії.

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