Канцлер ФРН зазначив, що Німеччина співпрацює з союзниками по НАТО і США щодо того, як реагувати на загрозу Україні, що виходить від Росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вторгнення Російської Федерації в Україну "буде коштувати дуже дорого".

Про це пише Washington Post.

Відповідаючи на питання, чи не турбують Шольца коментарі, які "позують Німеччину ненадійним союзником", він сказав, що "реальність важливіша за чутки".

Шольц зазначив, що Німеччина є найбільшим партнером НАТО в континентальній Європі та співпрацює з союзниками по НАТО і США щодо того, як реагувати на загрозу Україні, що виходить від Росії.

"Наша сувора відповідь свідчить, що якщо вони (росіяни - УНІАН) втрутяться, це буде коштувати дуже дорого, і що ми дуже старанно працюємо, щоб знайти вихід з цієї ситуації", - заявив Шольц.

Нагадаємо, що 7 лютого Шольц відвідає Вашингтон, а 14 та 15 лютого приїде у Київ та Москву.

Читайте такожБлокада поставок зброї Німеччиною: посол України поділився звинуваченнями у бік члена БундестагуЯк повідомляв УНІАН, раніше Нідерланди спільно з Німеччиною блокували надання Україні зброї. Однак нещодавно в Нідерландах змінили свою позицію і заявили, що їхній уряд відкритий до військової допомоги Україні в питанні постачання оборонного озброєння.

Тож наразі Німеччина залишається тією країною, що досі відмовляється надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки". 17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

Канцлер Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

Також Німеччина відмовилася видавати дозвіл на запит свого союзника по НАТО Естонії щодо передачі українському війську зброї німецького виробництва.

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