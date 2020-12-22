За словами першого заступника голови фракції, скоріш за все вибори там можуть відбутися у жовтні.

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко вважає малоймовірним проведення виборів міського голови Харкова у березні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

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За його словами, скоріш за все вибори в Харкові можуть відбутися у жовтні.

«Коли я говорю про низьку ймовірність провести (вибори) у березні, то я в першу чергу спираюсь на закони і на певні етапи, які треба пройти», - сказав він.

Корнієнко нагадав, що відповідно до законодавства для оголошення виборів міського голови необхідно дві умови, одна з яких має бути звернення від секретаря Харківської міської влади, а також - від міської ради, яка повинна ухвалити рішення щодо визнання факту смерті Геннадія Кернеса.

«І таке рішення приймається шляхом голосування… така ідея не дуже мені подобається», - зауважив він.

Корнієнко переконаний в необхідності вносити зміни до законодавства, щоб факт смерті визнавався автоматично і не потрібно було голосувати з цього приводу.

Він зазначив, що після рішення міської ради ще є 15 днів, щоб секретар ради звернувся до парламенту із необхідним запитом, а потім починається 90 днів на оголошення виборів мера.

Відповідно до виборчого кодексу довибори можуть відбуватися або в останню неділю березня, або в останню неділю жовтня.

Тому парламент має ухвалити рішення не пізніше 28 січня з тим, щоб територіальна виборча комісія за 60 днів могла ухвалити рішення, щоб в березні були проведені довибори в Харкові, пояснив Корнієнко.

Він додав, що парламент працюватиме в сесійному режимі з 25 по 30 січня, «і є питання, чи зможе пройти всі стадії ухвалення рішення для того, щоб вибори відбулися в березні».

Смерть мера Харкова Геннадія Кернеса

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці «Шаріте», куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.

Того ж дня у Харкові оголосили триденну жалобу – 17, 18, 19 грудня. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.

Вечері 21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Поховають його 23 грудня.

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Автор: Надя Пришляк