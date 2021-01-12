У ЗМІ поширюється інформація, що підпис Кернеса під поданням на посаду секретаря міськради Терехова був підроблений.

У мерії Харкова запевняють, що цифровий підпис Геннадія Кернеса під поданням на посаду секретаря міськради Ігоря Терехова підробити неможливо.

Читайте такожПідпис Кернеса підробили на важливому документі: поліція веде розслідуванняВідповідну заяву розміщено на сайті Харківської міськради.

Як зазначили у відомстві, останнім часом у ЗМІ поширюється інформація про те, що поліція почала розслідування про підробку підпису Кернеса на важливому документі.

«Причому чимало ЗМІ пишуть про це, як про доконаний факт, абсолютно забуваючи вказати, що правоохоронні органи проводять просту стандартну перевірку за заявою однієї із депутаток Харківської міської ради, якій, з незрозумілих нам причин, раптом здалося, що підпис Кернеса під поданням на посаду секретаря міськради Ігоря Терехова був підроблений. Уточнимо: «підроблений» цифровий підпис, що в принципі неможливо», - йдеться у повідомленні.

У міськраді наголосили, що працюють виключно в рамках українського законодавства, яке не тільки дозволяє, але й стимулює використання електронного документообігу.

«Харківська міська рада закликає усіх заспокоїтися і дати поліції у спокійній обстановці переконатися, що всі рішення, ухвалені на сесії 9 грудня, були чесними і законними», - додали у відомстві.

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9 грудня секретарем Харківської міської ради було обрано Ігоря Терехова, кандидатуру якого запропонував мер Геннадій Кернес.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер у берлінській клініці «Шаріте» через ускладнення, спричинені COVID-19.

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Автор: Світлана Макринська