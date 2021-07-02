Нардеп припаркувався біля будівлі парламенту в недозволеному місці

Народний депутат Євген Шевченко, якого виключили зі "Слуги народу", потрапив у черговий скандал. Політик перекрив виїзд для авто біля будівлі Верховної Ради, а після нахамив співробітниці апарату парламенту.

Про це розповіла співробітниця Апарату Верховної Ради любов Богданова в Instagram.

Нардеп припаркувався біля будівлі парламенту в недозволеному місці і перекрив виїзд для інших авто. Богданова попросила Шевченка прибрати авто, через яке вона не могла виїхати, але отримала лише порцію агресії та хамство. При цьому політик кілька разів повторив, що він народний депутат, а дівчина – ніхто.

"Він разів п'ять це повторив, потім взагалі почав на мене кидатися, фоткав навіщось мою машину та спеціально не від'їжджав хвилин п'ять. Чесно, я таких жлобів ще не бачила, досі шокована", – розповіла Богданова.

Як раніше повідомляв УНІАН, депутат Верховної Ради Євген Шевченко попросив Олександра Лукашенка вакцинувати українців в Білорусі.

28 травня Олександр Лукашенко погрожував розмістити на кордонах Республіки наметові містечка для вакцинації туристів російським препаратом.

З початку квітня Білорусь анонсувала виготовлення на своїй території російського препарату "Sputnik-V", ефективність якого в захисті від коронавірусу досі не підтверджена ні регулятором ЄС, ні ВООЗ.

Ряд країн світу, в тому числі і Україна, не визнають за Лукашенка статусу президента. Влітку 2020 року Білорусь сколихнула хвиля протестів проти фальсифікації виборів глави держави, які були жорстко придушені апаратом Лукашенка. Політичні переслідування в країні тривають досі.

20 квітня Євген Шевченко зустрівся з Лукашенком у Мінську. У травні його виключили з фракції "Слуга народу".

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Автор: Анастасія Горбачова