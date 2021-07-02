Депутат ще раз подякував Лукашенку за прийом і згадав, який резонанс в Україні супроводжував їхню зустріч.

Депутат Верховної Ради Євгеній Шевченко попросив Олександра Лукашенка вакцинувати українців у Білорусі.

Відповідний лист від 5 травня оприлюднили у Telegram Пул Первого.

Депутат ще раз подякував Лукашенку за прийом і згадав, який резонанс в Україні супроводжував їхню зустріч. Проте, на думку нардепа, візит «дав надію мільйонам українців на збереження дружніх відносин з Білоруссю».

«Я, як народний депутат України, засвідчую Вам свою повагу й вдячність за наданий мені прийом. Мій візит викликав суттєвий резонанс в українському суспільстві, давши надію мільйонам українців на збереження дружніх відносин між Республікою Білорусь та Україною, а також отримав підтримку парламенту, хоч і кулуарну», – пише Шевченко.

У листі він називає білоруського політика «глибокошановним» і просить вакцинувати українців у республіці від коронавірусу. Сам Шевченко не так давно щепився американським препаратом Pfizer.

«У рамках співробітництва наших країн прошу Вас розглянути можливість вакцинації від коронавірусу громадян України, котрі тимчасово перебувають у Білорусі, що буде сприяти збільшенню рівня колективного імунітету від пандемії, яка охопила світ. Ваше позитивне рішення сприйматиметься українським суспільством як жест доброї волі від братського народу Республіки Білорусь і Вас особисто, а також сприятиме розвитку дружніх відносин між нашими країнами», – додав Шевченко.

ЗМІ пов’язують лист Шевченка з нещодавнім рішенням Лукашенка дозволити безвізовий в’їзд іноземцям з 73 країн світу до Білорусі на платну вакцинацію.

В країні громадян щеплюють російською вакциною Sputnik V та китайським препаратом BBIBP-CorV (Sinopharm).

28 травня Олександр Лукашенко погрожував розмістити на кордонах Республіки наметові містечка для вакцинації туристів російським препаратом.

З початку квітня Білорусь анонсувала про виготовлення на своїй території російського препарату «Sputnik-V», ефективність якого у захисті від коронавірусу досі не підтверджена ні регулятором ЄС, ні ВООЗ.

Низка країн світу, в тому числі й Україна, не визнають за Лукашенком статусу президента. Влітку 2020 року Білорусь сколихнула хвиля протестів проти фальсифікації виборів глави держави, які були жорстко придушені апаратом Лукашенка. Політичні переслідування в країні тривають дотепер.

20 квітня Євгеній Шевченко зустрівся з Лукашенком у Мінську. У травні його виключили з фракції «Слуга народу».

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Автор: Яна Ставська