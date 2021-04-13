Глава МЗС наголошує, що членство України в НАТО - це питання часу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ розраховує на те, що НАТО виконає обіцянку щодо майбутнього членства України в Альянсі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом прес-конференції перед засіданням Комісії Україна-НАТО в Брюсселі, трансляція заходу велася на сайті НАТО.

"У 2008 році на Бухарестському саміті НАТО дав обіцянку Україні і Грузії. І ми віримо, що Альянс – інституція, якій можна довіряти і яка дотримується своїх обіцянок. Для нас членство в НАТО – це питання часу", - заявив він.

Також, за словами Кулеби, Україна, НАТО та союзники можуть зробити багато для того, щоб запобігти ескалації ситуації з боку Москви та гарантування безпеки в Чорноморському регіоні та на євроатлантичному просторі загалом.

Бухарестський саміт НАТО 2008

У 2008 році на Бухарестському саміті було ухвалене рішення, що у майбутньому Україна та Грузія стануть членами НАТО.

"НАТО вітає євроатлантичні прагнення щодо членства в НАТО України та Грузії. Сьогодні ми дійшли згоди, що ці держави стануть членами НАТО. Обидві країни зробили цінні внески в операції Альянсу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні та Грузії та з нетерпінням очікуємо на проведення вільних та чесних парламентських виборів в Грузії в травні. ПДЧ буде наступним кроком для України та Грузії на їх шляху до членства.

Сьогодні ми чітко заявляємо, що ми підтримуємо заявки цих країн щодо ПДЧ. Таким чином ми розпочнемо період інтенсивної взаємодії з ними на високому політичному рівні з метою розгляду питань, пов’язаних з їхніми зверненнями щодо ПДЧ, які залишаються невирішеними. Ми звернулись до міністрів закордонних справ з проханням зробити першу оцінку прогресу на їх зустрічі в грудні 2008 року. Міністри закордонних справ мають повноваження приймати рішення щодо ПДЧ для України та Грузії", - йдеться в Декларації Бухарестського саміту.

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Автор: Костянтин Гончаров