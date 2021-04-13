Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ розраховує на те, що НАТО виконає обіцянку щодо майбутнього членства України в Альянсі.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом прес-конференції перед засіданням Комісії Україна-НАТО в Брюсселі, трансляція заходу велася на сайті НАТО.
"У 2008 році на Бухарестському саміті НАТО дав обіцянку Україні і Грузії. І ми віримо, що Альянс – інституція, якій можна довіряти і яка дотримується своїх обіцянок. Для нас членство в НАТО – це питання часу", - заявив він.
Також, за словами Кулеби, Україна, НАТО та союзники можуть зробити багато для того, щоб запобігти ескалації ситуації з боку Москви та гарантування безпеки в Чорноморському регіоні та на євроатлантичному просторі загалом.
Бухарестський саміт НАТО 2008
- У 2008 році на Бухарестському саміті було ухвалене рішення, що у майбутньому Україна та Грузія стануть членами НАТО.
- "НАТО вітає євроатлантичні прагнення щодо членства в НАТО України та Грузії. Сьогодні ми дійшли згоди, що ці держави стануть членами НАТО. Обидві країни зробили цінні внески в операції Альянсу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні та Грузії та з нетерпінням очікуємо на проведення вільних та чесних парламентських виборів в Грузії в травні. ПДЧ буде наступним кроком для України та Грузії на їх шляху до членства.
- Сьогодні ми чітко заявляємо, що ми підтримуємо заявки цих країн щодо ПДЧ. Таким чином ми розпочнемо період інтенсивної взаємодії з ними на високому політичному рівні з метою розгляду питань, пов’язаних з їхніми зверненнями щодо ПДЧ, які залишаються невирішеними. Ми звернулись до міністрів закордонних справ з проханням зробити першу оцінку прогресу на їх зустрічі в грудні 2008 року. Міністри закордонних справ мають повноваження приймати рішення щодо ПДЧ для України та Грузії", - йдеться в Декларації Бухарестського саміту.
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