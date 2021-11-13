Грузинський співак каже, що з 2008 року не виступає у Росії.

Народний артист Грузії Вахтанг Кікабідзе, який від початку підтримує Україну у збройній агресії Росії, вважає неправильним, що музиканти їздять гастролювати до країни-окупанта.

Таку думку він висловив в ефірі Свободи Савіка Шустера.

За словами Кікабідзе, схожа картина є й у Грузії, проте у колі його знайомих таких людей немає.

"Я вважаю, що вони (артисти – УНІАН), не повинні. Вони повинні вимагати від свого уряду, щоби в них була робота … Щось треба вигадати, щоб вони не їздили. Те ж відбувається і в нас. Мені це не подобається, тому що не можна іти співати і танцювати у того, хто тебе б’є. Я маю на увазі народ… Неправильно", – висловився співак.

Читайте такожБлінкен допустив, якими будуть заяви Росії у разі повномасштабного вторгнення в УкраїнуКікабідзе заявив, що після наступу Росії на Грузію у 2008 році відмовився від концертів у Росії, хоч, зізнається, досі російським прихильникам не байдужий.

"Я у 2008 році сказав, що моєї ноги не буде в Росії. Уже 12 років я в жодному з російських міст не був… Стільки листів надходить, величезна кількість, але ні", – відповів Кікабідзе.

Раніше з пропозицією заборонити гастролі в Україні усіх російських виконавців звертався український продюсер Ігор Кондратюк.

Після того, як ініціатива Кондратюка набрала необхідну кількість голосів, президент Володимир Зеленський переадресував її до СБУ й РНБО.

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Автор: Яна Ставська