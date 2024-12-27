Зокрема, Україні важлива реакція Китаю для впливу на Росію в темах ядерної безпеки і продовольчої безпеки.

У Міністерстві закордонних справ України озвучили теми співпраці з Китаєм на наступний 2025 рік. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Зокрема, у речника запитали про підсумки розвитку відносин з Китаєм у 2024 році і про завдання розвитку цих відносин з Пекіном у 2025 році.

"Можна сказати, що 2024 рік став роком розвитку відносин України та Китаю. Це дуже важливо, тому що після тривалої паузи відбулися і двосторонні політичні консультації між Україною і Китаєм, і на рівні заступників міністрів закордонних справ, і перший за останні 12 років візит міністра закордонних справ України до Китаю, безпосередньо, де були переговори", - сказав Тихий.

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Також, у Нью-Йорку на полях засідання Генеральної асамблеї ООН відбулася зустріч міністрів закордонних справ України та Китаю.

"Це все свідчення того, що політичний діалог між Україною та КНР розвивається. Дуже важливо, що це прямий діалог, без посередників. І власне є можливість безпосередньо обмінюватися думками. Ми вважаємо, що участь і роль Китаю важливі для наближення справедливого миру в Україні", - наголосив Тихий.

Зокрема, раніше міністр Андрій Сибіга наголошував на тому, що Китай - це одна з тих країн, яка може мати вплив на Росію.

Україна й надалі підтримує контакт з китайською стороною.

"Крім того, вважаємо, що реакція Китаю та інших країн важлива в темах ядерної безпеки і продовольчої безпеки. Це ті теми, в яких Росія створює системні, глобальні загрози. І ми потребуємо реакції, зокрема, Китаю на ці дії Росії для того, щоби показувати, що ці дії не будуть толеруватися і глобальна продовольча і ядерна безпека критично важливі для Пекіна і інших ключових столиць світу", - пояснив Тихий.

Також речник додав, що дуже важливою темою для України у Чорному морі ще є свобода мореплавства.

"На 2025-й рік плануємо ці контакти розвивати. У нас почав роботу в Україні новий посол КНР. І розраховуємо, що це теж важливий сигнал з боку китайської сторони про те, що відносини з Україною є для них важливими, і розраховуємо, що вони будуть розвиватися на всіх рівнях наступного року. І працюємо над цим", - зауважив Тихий.

Китай і Україна - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні офіційно почав працювати посол Китаю Ма Шенкунь. Китайський посол в Україні, Ма Шенкунь, має багаторічний досвід у дипломатичній сфері - працював у Відні та Женеві. А у 2019 році був призначений заступником директора Департаменту контролю над озброєннями МЗС Китаю.

Водночас аналітик та журналіст Сергій Гармаш заявив, що "мирний план" Китаю і Бразилії для України є цілком прийнятним. За його словами, вже зараз можна почати діалог з Пекіном щодо цього плану.

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