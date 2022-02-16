Нардеп поділився, що готує позови на президента США в міжнародні суди.

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива стверджує, що президент США Джо Байден завдав йому душевну та психологічну травму своїми "панічними та провокаційними" промовами про загрозу нападу на Україну президента Росії Володимира Путіна.

Нардеп в Telegram написав, що через це готує позови на американського лідера в міжнародні суди.

Кива також написав, що Байден вбив його віру в американську демократію та в правдивість і незалежність міжнародних ЗМІ.

"Готую позов до міжнародних судів на Байдена: за нанесену мені душевну та психологічну травму його панічними та провокаційними промовами про напад Путіна та війни з Росією", – поділився нардеп.

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Раніше ЗМІ писали, Ілля Кива на фоні загрози вторгнення Росії в Україну виїхав в Іспанію. Сам нардеп повідомив, що поки не збирається повертатись на українську територію.

Загроза вторгнення РФ в Україну – що треба знати

Нагадаємо, РФ восени 2021 року загострила ситуацію на кордоні з Україною – стягнула багато військових та техніки, і зявилася загроза повномасштабного вторгнення.

Західні ЗМІ писали про різні дати можливого вторгнення Росії в Україну – агенство Bloomberg повідомило про 15 лютого, а Spiegel, The Sun і Mirror – про 16 число.

15 лютого у РФ заявили, що відводять війська від українського кордону у місця постійної дислокації.

В той же день Джо Байден заявив, що наразі немає підтверджень відводу військ РФ від кордону України. Також президент США сказав, що за даними американських аналітиків, російські війська знаходяться у загрозливій позиції.

Байден додав, що РФ має понад 150 тисяч військових навколо Україні та у Білорусі й біля українського кордону, і вторгнення залишається цілком можливим.

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