За словами Дейнеги, Павло Клімкін уже майже півроку активно залучений у роботу організації.

Екс-очільник МЗС Павло Клімкин увійшов до складу Наглядової Ради фонду “Повернись живим”.

Він та засновник фонду Віталій Дейнега стали першими з членів Наглядової ради, про яких відомо наразі. Ще чотирьох її членів буде представлено найближчими днями.

За словами Дейнеги, Павло Клімкін уже майже півроку активно залучений у роботу організації.

“Від стратегічних сесій до конфліктних перемовин, від консультацій за чашкою кави до виснажливих 12-годинних зустрічей – він кожного разу був на висоті й, сам того не розуміючи, кожною дією демонстрував вірність цінностям фонду”, – сказав засновник Фонду та голова Наглядової ради Віталій Дейнега.

“Ми маємо перемогти. "Повернись живим" це про тих, хто допомагає перемагати. Я ніколи не бачив навколо Фонду людей, які б просто робили свою справу. Жодного, оскільки для всіх це історія їхнього життя та боротьби. Дуже пишаюся, що мені випав шанс стати частиною цієї історії – це велика честь та ще більша відповідальність. Дякую за те, що працюватиму в такій команді, – заявив член Наглядової ради Павло Клімкін.

Також 23 листопада 2020 року Фонд повідомив про зміну керівництва. Наглядова рада призначила директором ексочільника аналітичного відділу організації, ветерана Тараса Чмута.

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Автор: УНІАН