Дмитро Макіян

Конституцією України чітко встановлено, що законодавчі рішення приймаються виключно народними депутатами України шляхом голосування, яке має проводитися особисто. Важливість дотримання принципу «персонального голосування» підкреслюється й тим, що результати голосування за будь-яку законодавчу ініціативу можуть бути скасовані при доведенні фактів «кнопкодавства» – оскільки це є прямим порушенням Конституції України. Це не тільки ганебно, але й робить всю законодавчу процедуру непрогнозованою та вразливою до маніпуляцій.

Результати голосування за будь-яку законодавчу ініціативу можуть бути скасовані при доведенні фактів «кнопкодавства

Отже, будь-які спроби народних обранців подолати таке ганебне явище – сигнал позитивний (зазначу, що у Київській міській раді подібна система (навіть більш технічно досконала) працює ще з 2015 року).

Як працює нова «кнопка»? Дуже просто. При голосуванні депутату необхідно пальцем однієї руки затиснути сенсорну кнопку з лівої сторони від екрану системи, а пальцем іншої руки затиснути відповідну кнопку вибору варіанту голосування з правої сторони від екрана системи. Затискати обидві кнопки треба безперервно під час всього процесу голосування за відповідний пункт порядку денного, починаючи за декілька секунд до завершення голосування та повністю впродовж до такого завершення. В іншому випадку голос зарахований не буде. Час, приклад Київради та невдалі спроби багатьох обманути систему лише підтвердили ефективність такого простого технічного рішення.

До речі, вперше запропонували використовувати подібну систему ще у 2008 році. Та, врешті, її запровадження у життя відбулося за принципом «краще пізно, ніж ніколи».

Юристам та багатьом громадянам буде цікаво: а яким чином таке нововведення передбачається Регламентом Верховної Ради України? Відповідь: ніяких змін з цього приводу до Регламенту не вносилося. Тому що за Регламентом і так закріплено, що голосування має проводитися «в такий спосіб, що унеможливлює голосування замість народного депутата іншою особою». У зв’язку із цим внесення змін до Регламенту просто не було необхідним.

В часи минулого, восьмого скликання парламенту популярною була практика подання народними депутатами заяв про «не спрацювання» системи голосування та зміну результатів голосування

Але хочеться сподіватися, що в майбутньому народним обранцям (можливо, наступного скликання, або через одне) не буде здаватися, що минула система голосування «і так нормально працювала». Адже в такому випадку закріплення «нового» способу голосування в Регламенті було б достатньо доречним, бо гарантувало б сталість практики, яка позитивно оцінюється суспільством.

Принагідно хочу нагадати, що в часи минулого, восьмого скликання парламенту популярною була практика подання народними депутатами заяв про «не спрацювання» системи голосування та зміну результатів голосування. Вплив таких заяв скоріше політичний, аніж правовий, оскільки юридичних підстав для зміни результатів голосування за такими заявами не існує.

Вірогідність подолання «кнопкодавства» за допомогою нової системи – висока. Точну відповідь дасть лише час

За моїм власним переконанням, у разі, якщо такі заяви з’являться зараз, це більше свідчитиме не про «несправедливість» нової системи, а про бажання сказати - «і з минулою було нормально».

Втім, вірогідність подолання «кнопкодавства» за допомогою нової системи – висока. Точну відповідь дасть лише час. Але це - позитивний сигнал, який сприймається суспільством.

Дмитро Макіян, юрист ADERHABER

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