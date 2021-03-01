Завтра перед засіданням Верховної Ради відбудеться випробування "сенсорної кнопки".

Завтра у Верховній Раді запрацює "сенсорна кнопка", яка дозволить запобігти неперсональному голосуванню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зауважив, що цього тижня в сесійній залі встановлять додаткові камери, які фіксуватимуть процес голосування, і незабаром вони запрацюють.

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Разумков зазначив, що також йде робота над оновленням роботи системи "Рада".

"Є декілька варіантів руху в цьому напрямку - є і вітчизняні аналоги, є більш такі сучасні іноземні, які також дозволяють використовувати і біометричні показники людини для того, щоб точно вже зняти питання, пов’язані з "кнопкодавством", - наголосив Разумков.

При цьому він додав, що треба рухатись вперед і не чекати, коли це буде запроваджено, оскільки необхідні великі бюджетні вкладення.

"На минулому тижні була завершена робота і проведено тестування, щоб ввести в дію систему "сенсорної кнопки" (депутати при голосуванні цією кнопкою повинні будуть весь час її утримувати, що не дасть можливість проголосувати за інших колег - УНІАН) в залі ВР. Вона працює. Вона пройшла перевірку відповідною організацією. З цього пленарного тижня (пізніше він уточнив, що вже з завтрашнього дня - УНІАН) ми вже зможемо використовувати її під час голосування і під час засідань Верховної Ради України", - наголосив Разумков.

Разумков додав, що інститут-розробник протестував сенсорну кнопку.

"Ті питання, які викликали дискусію, були прибрані. В нас є офіційний акт про те, що вона може використовуватися", - зауважив він.

Спікер також звернувся до лідерів фракцій та голів комітетів зібратися завтра перед засіданням парламенту для тестування сенсорної кнопки, щоб уже після 10-ї години на засіданні розпочати її використання під час голосування.

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Разумков наголосив, що після введення сенсорної кнопки знімається питання про необхідність закріплення депутатів за робочими місцями.

Боротьба з кнопкодавством в Раді

Голова ВР Дмитро Разумков доручив до 15 січня розробити зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за неперсональне голосування. За його словами, всі фракції звернулись до нього з пропозицією встановити в сесійній залі додаткові камери, які фіксували б можливе неперсональне голосування.

Крім того, Разумков запропонував повернутись до того розміщення депутатських фракцій і груп, яке було під час розподілу місць між ними на початку роботи нинішнього скликання парламенту, а всі інші місця відключити від системи "Рада".

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Автор: Надя Пришляк